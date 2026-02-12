Jūs tos, iespējams, lietojat teju vai katru dienu: 5 pārtikas produkti, kas var kaitēt smadzeņu darbībai 0
Smadzenes strādā nepārtraukti, pat tas, kad guļam. Tās patērē ievērojamu daļu no organisma enerģijas, tāpēc uzturam ir tieša ietekme uz atmiņu, koncentrēšanās spēju, emocionālo līdzsvaru un pat lēmumu pieņemšanu.
Lai gan bieži domājam par pārtiku kā enerģijas avotu, zinātniskajos pētījumos iegūtie rezultāti apliecina, ka daži ikdienā lietoti produkti var negatīvi ietekmēt smadzeņu darbību, īpaši tad, ja tie uzturā parādās regulāri.
Alkohols
Alkohols ietekmē smadzeņu šūnu savstarpējo saziņu, traucējot normālu nervu sistēmas darbību. Pat nelielas alkohola devas var pasliktināt koncentrēšanās spēju un īstermiņa atmiņu, savukārt ilgstoša vai bieža lietošana tiek saistīta ar paaugstinātu demences risku. Speciālisti norāda, ka izmaiņas notiek hipokampā jeb smadzeņu daļā, kas ir atbildība par atmiņu. Tas nozīmē, ka ietekme var būt pakāpeniska un ne uzreiz pamanāma.
Sagatavots izmantojot ārzemju preses materiālus.