Bijušais kultūras ministrs Nauris Puntulis teātrī izplūst asarās: kas notika?
Pagājušajā nedēļā Nacionālais teātris piedzīvoja Rūdolfa Blaumaņa lugas Ugunī jauniestudējumu Ineses Mičules režijā. Pēc pirmizrādes Saeimas deputāts Nauris Puntulis žurnālam “Privātā Dzīve” atklāja, ka izrādes laikā kļuvis emocionāls.
Bijušais kultūras ministrs Nauris Puntulis atklāja, ka izrādes laikā atminējies studiju gadus konservatorijā, kur, mācoties aktiermeistarību, iejuties Edgara lomā. «Klausoties Edgara monologu, kur viņš atzīstas mīlestībā Kristīnei, raudāju,» teica Nauris.
Jau ziņots, ka 12. martā Latvijas Nacionālajā teātrī plkst. 19 pirmizrādi piedzīvoja Rūdolfa Blaumaņa lugas “Ugunī” jauniestudējums, kas veidots pēc ekoizrādes principiem, aģentūru LETA informēja teātra pārstāve Baiba Tilhena.
Izrādi režisējusi Inese Mičule, scenogrāfiju un ilgtspējīgos kostīmu risinājumus veidojis Reinis Dzudzilo. Jauniestudējums tapis starptautiskā projekta “Greenstage” laikā, izmantojot videi draudzīgus un atkārtoti izmantojamus materiālus.
Edgara lomā – Kārlis Reijers, Kristīni atveido Elza Rūta Jordāne, kā arī spēlē citi teātra aktieri.
Scenogrāfijā izmantotas arī sabiedrības ziedotās baltās kāzu kleitas. Radošajā komandā strādā komponists Rihards Zaļupe, horeogrāfe Liene Grava, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un video mākslinieks Toms Zeļģis.