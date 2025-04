Ilustratīvs attēls Foto: Pixabay

Blaktis, tarakāni un gadiem nenovērsti pārkāpumi – sociālās aprūpes centram "Liepa" draud bargas sekas







SIA “Senioru nams” sociālās aprūpes centram “Liepa” nekavējoties jānovērš higiēnas un sanitāro prasību pārkāpumi, pretējā gadījumā uzraugošās iestādes izbeigs līgumu par pakalpojuma sniegšanu vai pat lems par pakalpojuma apturēšanu vispār, brīdina tiesībsargs.

Tiesībsarga birojā aģentūru LETA informēja, centrs “Liepa” Tiesībsarga biroja redzeslokā ir kopš 2017.gada. Iepriekšējās vizītēs 2017., 2020. un 2023.gadā Tiesībsarga biroja darbinieki konstatējuši vairākus apstākļus, kas neatbilda cilvēktiesību standartiem un normatīvajiem aktiem. Par šiem pārkāpumiem ikreiz tika informēta gan centra “Liepa” administrācija, gan uzraugošās iestādes.

Tomēr situācija neesot uzlabojusies. Pēdējā vizītē aprīļa sākumā konstatēts, ka centrs joprojām nav īstenojusi lielāko daļu no iepriekš sniegtajām tiesībsarga rekomendācijām. Joprojām netiek ievērotas klientu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, nav pārliecības par darbinieku regulāru gulošu pozicionēšanu, kas var palielināt izgulējumu un hospitalizācijas risku. Tāpat netiekot aizpildīta nepieciešamā dokumentācija, nav nodrošinātas individuālās nodarbības un kvalitatīvas brīvā laika aktivitātes, kā arī nav garantētas regulāras pastaigas visiem klientiem, īpaši tiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi.

Vēl aizvien netiek nodrošināts pienācīgs atbalsts istabu individualizēšanā – lielākā daļa klientu istabu līdzinās slimnīcas palātām, norādīja Tiesībsarga birojā. Tāpat nav izveidota uzraudzība pār jaunāko jeb palīgpersonālu, un nenotiek regulāras sanāksmes par klientiem sniegtā pakalpojuma apjomu un kvalitāti.

Rezultātā centra “Liepa” darbinieki savus pienākumus veic pēc pašu ieskatiem, kas būtiski ietekmē pakalpojuma kvalitāti un rada risku klientu veselībai un drošībai, pārmet Tiesībsarga biroja pārstāvji.

Tāpat pilnībā apstiprināta saņemtā informācija, ka centrā “Liepa” nav ievērotas sanitārās un higiēnas normas. Tiesībsarga biroja darbinieki dienas laikā konstatējuši blaktis un tarakānus klientu istabā.

Sociālās aprūpes centru vairākas reizes gada sākumā apmeklējuši arī pārstāvji no Rīgas pašvaldības Labklājības departamenta, Rīgas Sociālā dienesta un Veselības inspekcijas. Pārbaudēs tika konstatēti vairāki pārkāpumi, kā arī uzlikts līgumsods, savukārt centra administrācijai izteikts rakstveida brīdinājums.

Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi netiks novērsti līdz 6.jūnijam, Veselības inspekcija pieņems lēmumu par centra “Liepa” sniegto veselības aprūpes pakalpojuma apturēšanu. Savukārt pašvaldība pēc atkārtotās pārbaudes varētu lemt par līguma izbeigšanu par pakalpojuma sniegšanu.

Vairākas nepilnības attiecībā uz sniegtā pakalpojuma kvalitāti konstatējis arī Labklājības ministrijas (LM) Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departaments. Centra “Liepa” administrācijai uzdots novērst visas konstatētās nepilnības līdz 30.jūnijam un par rezultātiem informēt LM.

Kā aģentūrai LETA pauda SIA “Senioru nams” vienīgā īpašniece un valdes locekle Marika Žuravļovska, līdz šim pārbaužu laikā no Veselības inspekcijas un LM Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta saņemti vien sīki aizrādījumi, kas tiekot novērsti. Žuravļovska Tiesībsarga biroja identificētos pārkāpumus vērtē kā subjektīvus un nepatiesus. Tāpat viņa norādīja, ka centrs no tiesībsarga nav saņēmis nevienu aktu, kurā būtu uzskaitīti minētie pārkāpumi. Žuravļovska sacīja, ka neviens no Tiesībsarga biroja pārstāvjiem neesot pēdējā laikā centru apmeklējis, tāpēc nav skaidrs, par kādiem pārkāpumiem šobrīd vēl varētu būt runa.

Aprīļa sākumā sociālās aprūpes centrā “Liepa” pakalpojumus saņēma 132 cilvēki, liecina Tiesībsarga biroja sniegtā informācija. Centrs nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un arī īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.