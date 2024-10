Liepājnieks ar domubiedriem atjauno vēsturisko Liepājas rajona robežzīmi!

FOTO. “Braukāju uz Rīgu un vienmēr pie zīmes pataurēju!” Liepājnieks ar domubiedriem pašu spēkiem atjaunojis vēsturisko Liepājas rajona robežzīmi Ieteikt







Soctīklā “Facebook” septembra beigās izskanēja liepājnieka Mārča Veita aicinājums vietējiem jauniešiem – atjaunot vecā Liepājas rajona robežzīmi uz Rīgas–Liepājas šosejas. Viņš aicinājumā pauda, ka vēlas zīmi saglabāt kā daļu no vietējā kultūras mantojuma, tā vēstīja portāls “liepajniekiem.lv“. Un tagad tas ir noticis – ideja ir īstenota un vēsturiskās zīmes atklāšanas pasākums iecerēts šo svētdien, 20.oktobrī, pulksten 12:00, tā Veits informē savā soctīkla profilā “Facebook”!

Reklāma Reklāma

“Jau gadiem regulāri braukāju uz Rīgu un vienmēr pie zīmes pataurēju, kā tas jau vēsturiski iegājies. Visu laiku uz to skatījos un domāju, ka zīme tāda bēdīga, ka kaut kad jau atbildīgās iestādes noteikti uzņemsies to salabot, bet tā arī nekas nenotika,” tā portālam “liepajniekiem.lv” stāstīja Veits. Tāpēc viņš arī nolēmis visu, tā teikt, ņemt savās rokās.

Ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības palīdzību Veits noskaidrojis, ka jāvēršas pie VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, no kā arī beidzot saņēmis atļauju veikt iecerētos atjaunošanas darbus. Savu ideju publicējis arī sociālajos tīklos un sapratis, ka ir arī citi, kuri gatavi iesaistīties vai palīdzēt ar materiālu sagādāšanu.

“Cilvēkiem interese ir. Mani uzrunāja kāds uzņēmējs no ārvalstīm, teica, ka vēlas atbalstīt. Arī Liepājas “Tehnicolor” gribēja palīdzēt ar krāsām, bet Liepājas Restaurācijas centra vadītājs Ivars Pilips – ar padomu. Zvanīja cilvēki no reģiona, kas ir gatavi nākt palīgos,” pastāstīja Veits par ieceres realizācijas gaitu.

Apsekojot objektu, Veits ar palīgiem novērtējuši, ka viss ir apaudzis ar sūnām, vietām izdrupuši betona gabali, bet pats vēsturiskais laukumiņš ar betona flīzēm ir pilnība ieaudzis zālē. Nonākuši pie secinājuma, ka tur reiz bijis arī soliņš, jo tā pamats vēl joprojām redzams.

Liepājnieks Veits vēl pieminējis, ka zīmi arī nokrāsos. Viņaprāt, sarkanās svītras pelnījušas būt Latvijas karoga sarkanajā tonī, tāpēc uz to arī tieksies. Brīvprātīgie izravēšot ieaugušās betona plāksnes un atjaunos soliņu. “Visu darīsim paši,” iestarpina Veits. Vēsturiskās Liepājas rajona robežzīmes atjaunošanas darbus uzsāka 5. un 6.oktobrī.

Šodien ir 18.oktobris un portāls LA.LV soctīkla vietnē “Facebook” pārliecinājās, ka ideja ir no sirds realizēta! Mārcis Veits savā profilā publicējis ne tikai darba gaitas un rezultāta foto, bet arī aicinājumu visiem interesentiem šo svētdien, 20.oktobrī, ierasties pie daudzu liepājnieku un tautā sauktā Liepājas rajona viesu iemīļotās robežzīmes, lai to publiski atklātu no jauna!

“Veiksmīgi pabeidzām Liepājas rajona zīmi,” soctīklā “Facebook” ierakstījis Veits, aicinot uz atklāšanas pasākumu, kurā tiks runāts par šīs zīmes vēsturi, tapšanu un atjaunošanu. Foto redzams, ka darbs izdevies lieliski un kultūrvēsturiskais mantojums ir atjaunots īsi pirms Latvijas Republikas 106. dzimšanas dienas 18.novembrī!

Reklāma Reklāma