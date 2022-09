Foto: AP/Scanpix/LETA

Britu analītiķis: Ukraina varētu atgūt Hersonu bez kaujas, aplencot krievu spēkus Ieteikt







Ukrainas bruņotie spēki varētu atgūt Hersonu bez kaujas, vienkārši piedraudot aplenkt 20 000 Krievijas karavīru šajā reģionā, telekanālā “Sky News” paziņoja bijušais Lielbritānijas Karaliskā apvienoto dienestu institūta (RUSI) ģenerāldirektors, analītiķis Maikls Klārks.

“Es domāju, ka viņi gribētu aplenkt apmēram 20 000 Krievijas karavīru, kas atrodas uz rietumiem no Dņepras upes. Ja spēs piedraudēt ar to aplenkšanu, tad krieviem nāksies aiziet no Hersonas. Viņi negrib bombardēt pilsētu un tāpēc var atgūt Hersonu, vienkārši veicot šo ātro uzbrukumu,” sacīja Klārks.

Laikā, kad notika gatavošanās pašreizējam Ukrainas pretuzbrukumam, ASV aicināja Kijivu ierobežot operāciju gan mērķu, gan ģeogrāfijas ziņā, lai novērstu pārmērīgu tās paplašināšanos un iestrēgšanu vairākās frontēs.