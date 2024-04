Foto. Scanpix/ TOPSHOTS/AFP PHOTO/ PATRICK BAZ

Britu armijas karavīri ir spiesti piedalīties “iesvētīšanas” ceremonijā, ierodoties uz misiju Kenijā. Atklātībā ir nākusi informācija par šausminošo “ceremoniju”, kas tika uzspiesta jaunajiem karavīriem.

Jaunie britu karavīri, kas norīkoti darbā Kenijā, ir spiesti nodarboties ar seksu ar prostitūtām. Turklāt vecākie biedri met monētu, lai noteiktu, vai šiem “iesvētāmajiem” būs atļauts lietot prezervatīvu. Tam it kā vajadzētu pierādīt, cik viņi ir “drosmīgi”.

Rezultāti, kas atklāti Mail On Sunday izmeklēšanas laikā, ir satraukuši aizsardzības resora vadītājus saistībā ar augsto HIV/AIDS līmeni valstī un bažām par “globālo reputācijas risku”.

Katru gadu Kenijā tiek izvietoti aptuveni 10 000 britu karavīru, lai piedalītos apšaudes mācībās. Atgriežoties karavīri tika aptaujāti pētījumā par prostitūtu izmantošanu. Tā rezultāti publicēti British Medical Journal Military Health.

Britu sagatavotais ziņojums atklāj, ka, lai gan, ierodoties šajā Austrumāfrikas valstī, tiek izdots seksuālās veselības ceļvedis, ir pieaudzis to Apvienotās Karalistes karaspēka karavīru skaits, kuri meklē palīdzību pēc sasirgšanas ar šāda veida slimībām. Tas arī atklāja, ka trešdaļa komandas neatceras, ka viņiem ir sniegts šāds padoms.

Viens no 20 cilvēkiem Kenijā ir HIV pozitīvs — 5% —, salīdzinot ar 0,2% cilvēku Apvienotajā Karalistē. Ziņojumā teikts, ka risks saslimt ar STS no prostitūtas var “samazināt karaspēka darbības efektivitāti”. “Tas vēlreiz norāda uz neveiksmi vadībā un to, ka armijas kultūra joprojām ir fundamentāli zema.”

Ziņojumā tika brīdināts par pieaugošo prostitūtu izmantošanu netālu no Lielbritānijas bāzes Nanyuki, Kenijā, un daži pakalpojumi tiek piedāvāti pat frizētavās, kā atklāja vecākais virsnieks, kurš bija devies uz turieni.

Aizsardzības ministrijas pārstāvis sacīja: “Visas seksuālās darbības, kas saistītas ar varas ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp seksa pirkšana Apvienotajā Karalistē vai ārzemēs, ir aizliegta. Mēs esam apņēmušies novērst jebkāda veida seksuālu izmantošanu.”