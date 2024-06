Foto: ZUMA Press Wire/Scanpix/LETA

Brits ar vienu sitienu nogalina iereibušu krievu tūristu, kurš uzmācies viņa nepilngadīgajai meitai







Kāds vīrietis no Lielbritānijas Taizemē piekāvis iereibušu krievu tūristu, kurš flirtēja ar viņa 15 gadus veco meitu. Vīrietis no gūtajām traumām vēlāk miris, raksta izdevums The Sun.

34 gadus vecais meitenes tēvs esot iesitis vīrietim pa seju pēc tam, kad viņš pusaudzei iečukstējis ausī, ka vēlas ar viņu nodarboties ar seksu.

Incidents noticis ballītē pie baseina kādā villā, kur vīrietis atpūtās kopā ar savu meitu. Tur 36 gadus vecais krievs sācis flirtēt ar meiteni, mudinot pusaudzi uz seksuālām darbībām.

Tas pamatīgu saniknojis meitenes tēvu un viņš iesitis uzmācīgajam krievam pa seju, kurš nokritis un ar galvu ietriecies zemē. No gūtajām traumām vīrietis slimnīcā miris.

Pēc tam vietējā policija uzsāka vainīgā meklēšanu – apkopoja videoierakstus un liecinieku liecības, mēģinot noskaidrot brita atrašanās vietu. Policija paziņoja, ka iespējamais uzbrucējs ir identificēts kā Lielbritānijas pilsonis, un ir izdots orderis viņa aizturēšanai saistībā ar apsūdzību “smagu miesas bojājumu nodarīšanā, kas izraisījusi nāvi”.

Vēlāk vīrietis arestēts un nogādāts policijas iecirknī nopratināšanai.

“Es neapzinājos, ka mans sitiens izraisīs šī cilvēka nāvi,” brits paskaidroja Taizemes policijai. – Es nožēloju savu rīcību.”

Viņa sieva paskaidroja, ka viņa arī bijusi ballītē, bet agri aizgājusi, lai dotos uz darbu. Pulksten 3 naktī viņa no vīra saņēma īsziņu, kurā viņš informēja, ka ir ceļā uz mājām.

“Es atgriezos villā un ieraudzīju viņu ejam pa ielu. Es viņam pajautāju, kas noticis, un viņš man pastāstīja, ka viņiem, kopīgi lietojot alkoholu, kāds krievu izcelsmes vīrietis sācis seksuāli uzmācies mūsu meitai, lai gan ballītē bija klāt arī viņa paša sieva,” skaidroja sieviete.

Pēc viņas teiktā, iereibušais vīrietis kļuvis aizvien uzmācīgāks. “Tas manu vīru sadusmoja, tāpēc viņš viņam vienu reizi iesita,” viņa piebilda.