Brutāla izrēķināšanās Talsu novadā: vīrieti nolaupīja, piekāva un kailu pameta upes krastā 0
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par vardarbīgu nolaupīšanu Talsu novadā, kuras laikā kāds vīrietis tika nolaupīts, smagi piekauts un vēlāk atstāts upes krastā. Krimināllietas materiāli nodoti prokuratūrai, lai lemtu par kriminālvajāšanas sākšanu.
2025. gada 17. decembrī neilgi pirms pusnakts policijā saņemta informācija no medicīnas iestādes Talsos, ka kāds vīrietis ticis nolaupīts un viņam nodarīti miesas bojājumi.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2025. gada 17. decembrī ap plkst. 22.20 trīs personas ieradās kāda vīrieša īpašumā Talsu novadā un, pielietojot vardarbību, sagrāba viņu un iepūta acīs piparu gāzi.
Pēc personu aizturēšanas policijā tika iesniegts iesniegums par elektroinstrumentu zādzību, kas esot bijis par iemeslu, kāpēc personas izrēķinājās ar šo vīrieti.
Policijā sākts kriminālprocess arī par zādzību un turpinās izmeklēšana. No visām trim aizdomās turētajām personām viena jau iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā saistībā ar nelegālo vielu apriti.
Policija krimināllietas materiālus ir nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.