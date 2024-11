“Bucher Municipal” pieredze: Šī darbavieta nav tikai vieta, kur atnākt strādāt un nopelnīt naudu, bet arī vieta, kur cilvēki iepazīstas Ieteikt







“Bucher Municipal” ir Latvijas lielākais mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmums, kas ražo ielu tīrāmās mašīnas.

Uzņēmums reģistrēts 2004. gadā un ir daļa no Šveices koncerna “Bucher Industries”. Koncernā tiek nodarbināti vairāk nekā 15 000 darbinieku visā pasaulē. 2004. gada maijā tika parakstīts sadarbības līgums starp “Bucher Schoerling Baltic” un Ventspils brīvostas pārvaldi, kas uzņēmās jaunās ražošanas ēkas būvniecību brīvās ekonomiskās zonas teritorijā, kas kļuva par pirmo “Bucher Municipal” rūpnīcu Baltijā un visā Austrumeiropā.

Sākotnēji Ventspils ražotnē notika tikai komponenšu – mucu, motoru, birstu un citu detaļu montāža, bet laika gaitā uzņēmumā tika paplašināts ražošanas process, iekļaujot tajā metināšanas, metālapstrādes un virsmas apstrādes procesus.

Ražošanas apjomi ievērojami palielinājās 2015. gadā, kad uz Latviju tika pārcelta pirmā pilnā montāžas līnija no Šveices. 2015. gada novembrī no ražošanas līnijas nonāca pirmā gatavā komunālā automašīna, kas paradzēta ielu uzkopšanai.

Ventspils ražotnē šobrīd tiek ražotas ielu tīrāmās mašīnas, kas paradzētas pašvaldību vajadzībām. Uzņēmumā tiek ražotas arī elektriskās ielu tīrāmās mašīnas, tādējādi sēkojot līdzi aktuālajām tirgus tendencēm.

2023. gadā darbu uzsācis uzņēmumas saules parks ar 1422 saules paneļiem. Ar šo pārku tiks nosegti aptuveni 17% līdz 20% no gada kopējā ražotnes elektroenerģijas patēriņa. “Bucher Municipal” ēku kopējā platība sastāda gandrīz 20 tūkstošus kvadrātmetru, savukārt teritorijas kopējā platība ir aptuveni 90 tūkstoši kvadrātmetru.

Uzņēmumā saražotā produkcija tiek eksportēta uz aptuveni 40 valstīm visā pasaulē. Galvenokārt uz Eiropas lielākajām valstīm – Franciju, Itāliju, Vāciju, Spāniju, Lielbritāniju Šveici, Skandināvijas valstīm un citur.

Uzņēmumā strādā vairāk nekā 330 darbinieki. “Bucher Municipal” regulāri turpina attīstīties un šobrīd jau strādā pie nākotnes attīstības un paplašināšanās plāniem.

Uzņēmums var lepoties ar radošām idejām pilniem darbiniekiem. Piemēram, 2019. gada rudenī “Bucher Municipal” pasniedz Ventspils pilsētai unikālu dāvanu – vides objektu.

Uzņēmuma ceļš uz panākumiem

“Izdevies ir tā, ka mēs citīgi ar savām rokām arvien vairāk un vairāk mašīnas šeit saražojam, samontējam un pārdodam plašajā pasaules tirgū,” stāsta“Bucher Municipal” vadītājs Mikus Brakanskis.

“Pamattirgus ir Rietumeiropa, lielās vecās Eiropas valstis: Francija, Vācija, arī Anglija, Itālija, Spānija. Tas ir pamats, lielākais noiets ir tur. Un tad, protams, arī vēl šur tur citur Eiropā un arī pasaulē,” stāsta viņš.

Runājot par vēsturi, kā Šveices koncerns nonācis pie lēmuma uzņēmumu attīstīt tieši šeit, Latvijā, Mikus Brakanskis stāsta:

“Mēs esam Šveices koncerna meitas uzņēmums šeit un, protams, ka to gala produktu jau redz arī kā Šveices ražojumu. Protams, tas nav noslēpums, ka mēs tieši pašu darbību un ražošanu veicam šeit, Latvijā, bet galu galā tas ir jau 200 gadus pāri sena uzņēmuma sastāvdaļa un tādā veidā arī mums tie pasaules ceļi ir iekaroti.”

“Es domāju, ka mēs esam izvēlējušies labu stratēģiju tādā ziņā, ka esam pārņēmuši no mātas uzņēmuma rūpīgo attieksmi pret darbiniekiem, pret darba vidi, bet vienlaicīgi būt arī pietiekoši prasīgiem, lai tos rezultātus varētu sasniegt.

Mērķis ir tāds, ka darbinieki šeit atnāk, jūtas labi gan individuāli, gan arī komandā jūtas stabili un brīvi, bet neizbēgami ir tas, ka ir arī sūri jāstrādā, lai tas rezultāts nekur neizpaliktu. Tas ir tas, kas labi strādā,” norāda viņš.

Uzņēmuma pamatvērtības

“Identificēšanās ar produktu ir neizbēgama, jo skaidrs, ka šāda tipa mašīnbūves apjoms Latvijā jau pēdējos gadu desmitus varētu teikt, ka nav,” stāsta uzņēmuma vadītājs.

“Mēs ražojam tūkstots mašīnas gadā – no metāla loksnes līdz atslēgas pagriešanai un piedarbināšanai. Tas viennozīmīgi ir tas, kas uzrunā ne tikai inženierus un tehniskos cilvēkus, bet arī tos, kas ir izvēlējušies pēc tulkošanas fakultātes vai ekonomikas fakultātes savas darba gaitas turpināt vai iesākt. Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem identitāte ar to produktu, ar to, ko mēs darām, ir ļoti augsta.”

Runājot par darbinieku sagatavošanu, Brakanskis norāda: “Es, pirmkārt, laikam uzsvērtu to, ka mums savu uzņēmuma tēlu ir izdevies kaut kādā ziņā gan izteikt, gan nospodrināt un padarīt par pietiekoši atpazīstamu lokālajā tirgū. Par mums zina un arī interesējās, un tiešām ir cilvēki, kas grib šeit strādāt.

Protams, ir tādi darbinieki un amati, pozīcijas un projekti, kuru ietvaros ir arī apmaiņas braucieni vai strādāšana komandā tieši ar Šveices kolēģiem, vai ar citu mūsu māsas kompāniju kolēģiem. Un tur arī izveidojas tās iespējas, un, ja kāds to tieši meklē, tad arī kādā intervijā vai no kādiem kolēģiem, vai no pazīstamiem cilvēkiem to var noskaidrot.”

Neskaitot sadarbību ar ārzemju kolēģiem, arī pašā uzņēmumā notiek iekšējās mācības:

“Mēs arī esam izveidojuši savu iekšējo montāžas skolu un tamlīdzīgi, bet es gribētu arī uzsvērt to, ka mums no arodskolas Ventspilī un arī no augstskolas nāk pietiekoši labi darba tirgum sagatavoti speciālisti.”

Darbinieku faktors un savstarpējās attiecības

“Es zinu, ka ļoti daudzi kolēģi kopā gan nāk strādāt, gan arī pēc darba iet ar sportu nodarboties, gan arī iet uz pasākumiem vai brauc ceļojumos. Tā kā šī darba vieta nav tikai, kur atnākt strādāt, nopelnīt naudu, bet arī vieta, kur cilvēki iepazīstas, kļūst par draugiem, pavada daudz laiku kopā arī ārpus strādāšanas. Arī ir izveidojušās ģimenes mūsu ietvaros – vai bijušie, vai esošie kolēģi savā starpā ir izveidojuši arī ilgtermiņa attiecības,” atklāj uzņēmuma vadītājs.

“Mēs rūpējamies par vidi šeit, uzņēmumā, un par darba drošību augstākajā līmenī. Mēs katru dienu pievēršam uzmanību visām savām kustībām, darbībām, procesiem caur prizmu “drošība pirmajā vietā”.

Tas tiešām to nozīmē – ja gadījumā kaut kas iziet no normām, tad no sākuma mēs apstājāmies, padomājam, nevis karstgalvīgi kaut kur lecam un viens otram palīdzam. Beigās var notikt tā, kā notiek… Ļoti stingri investējam un arī pievēršam uzmanību darba drošībai uzņēmumā. Tas nenozīmē tikai, lai tu nesagrieztu pirkstu vai kaut ko vēl sliktāku neizdarītu, bet tāpat arī elpošanai, visām neredzamajām tēmām, kas ir priekš plaušām, priekš acīm un arī ilgtermiņā, lai būtu veselība,” skaidro Brakanskis.

Uzņēmuma galvenās vērtības

“Mūsu viena no galvenajām vērtībām ir kvalitāte. Tā nav tikai produkta kvalitāte, bet arī procesu kvalitāte, darba rezultātu kvalitāte,” norāda Mikus Brakanskis.

“Tad tā ir sadarbība, kurā mēs gan ar saviem darbiniekiem, gan ar saviem partneriem un klientiem ļoti augsti vērtējam, kādā veidā mēs sadarbojamies.

Un, kas ir uz produktu vairāk attiecināms, tās ir inovācijas un tehnoloģijas, kur mēs investējam pietiekoši daudz līdzekļus katru gadu, attīstot jaunākās tehnoloģijas mūsu produktos, lai mēs būtu vadošajās vietās savos tirgus segmentos gan Eiropā, gan pasaulē un investējuma tehnoloģijās,” stāstīt turpina viņš.

Uzņēmuma nākotnes plāni

“Pirmkārt, mēs pabeigsim investīciju mūsu ražotnes paplašināšanā, ko var redzēt, braucot iekšā uzņēmumā. Tas ir tāds labs atskaites punkts. Un, kā jau es dažiem kolēģiem teicu, es jau redzu aprīlī tādu mazu saulīti, mēs esam smuki iekārtojušies jaunajās telpās un ražojam jaunus produktus, un turpinām esošos,” stāsta uzņēmuma vadītājs Mikus Brakanskis.

