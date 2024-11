“AmberBirch” pieredze: “Pārstrādājam mazāk vērtīgu koksni vērtīgā produktā” Ieteikt







Kategorijā “Eksporta pieauguma līderis” meklējam tos, kuri attīstās un vairo Latvijas labklājību. Šie uzņēmumi ir veiksmīgākie perspektīvākajās nākotnes nozarēs un veido mūsu ekonomiku zinātņietilpīgāku un ar augstāku pievienoto vērtību.

“AmberBirch” rūpnīca darbību sāka 2019. gadā, kļūstot par vienu no lielākajiem specializētajiem finiera ražotājiem reģionā. “AmberBirch” ražo daudzfunkcionālu finieri, kas piemērots dažādiem pircēju segmentiem, tai skaitā mēbeļu detaļu un saplākšaņa ražotājiem.

“AmberBirch” mērķis ir kļūt par nozīmīgu augstākas pievienotās vērtības kokapstrādes produkcijas eksportētāju, būtisku Eiropas līmeņa ražotāju dažādu videi draudzīgu inženierkoka produktu tirgū, vienlaikus veicot ieguldījumu Eiropas Savienības klimata neitralitātes mērķu sasniegšanā.

“AmberBirch” apgrozījums 2023. gadā pārsniedza 26 miljonus eiro un auditētā peļņa ir 4,4 miljoni eiro. Pērn uzņēmums nodokļos nomaksāja 998 tūkstošus eiro, neskaitot PVN.

“AmberBirch” izveidots 2016. gadā. Tas ir simtprocentīgs “AmberStone Group” akciju sabiedrības meitas uzņēmums.

“AmberBirch” inovācija

“Mēs esam jauns uzņēmums, faktiski ražojam četrus gadus. Tā mūsu inovācija faktiski ir tāda, ka Latvijā bērza apaļkoku diezgan daudz eksportēja, radās doma – vajag pārstrādāt, dot pievienoto vērtību.

Domājām un izdomājām, vajag startēt tajā sortimentā, kur ir mazāka konkurence no vietējiem ražotājiem, tāpēc izvēlējāmies tehnoloģiju strādāt ar tievākiem kokiem un mazāku serdenīti. Pārstrādājam mazāk vērtīgu koksni vērtīgā produktā,” atzīmē Raimonds Spūls-Vilcāns, SIA “AmberBirch” uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Taču, kā nojaušams, ne visu koksnes materiālu ir iespējams pārstrādāt finierī – jādomā citi produkti, kur atlikušo materiālu izmantot.

“Mums ir tāda situācija, ka ne visus kokus, kurus mēs nopērkam, varam pārstrādāt. Tos, kas ir resnāki par 30cm, nevaram. Tos mēs domājam pārstrādāt, tāpēc mums te ir liels būvlaukums šobrīd, strādājam un būvējam.

Vēl nākamā doma. Mums vēl šķelda paliek pāri, ko mēs pārdodam katlumājām, bet mūsu šķelda ir tik laba, ka sadedzināt to ir neprāts – žēl. Tāpēc mēs gribam ražot siltumizolācijas paneļus no bērza. Nu jau kādus 2 gadus mēs sadarbojamies ar vienu itāļu tehnoloģiju kompāniju, cītīgi strādājam, testējam, lai varētu ražot bērza siltumizolāciju,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Runājot par to, kā uzņēmumam rodas idejas jaunie produktiem, Raimonds Spūls-Vilcāns norāda: “Ausis vaļā un skaties, kas notiek pasaulē. Svarīgi ir arī uzņemties atbildību, riskēt. Ir jau viegli to apaļkoku sazāģēt dēļos un aizvest. Latvijā meža nozare tomēr ir ar diezgan mazu pievienoto vērtību. Vajag drosmi to visu uzsākt un pārstrādāt.”

Uzņēmuma produkcija līdz šim eksportēta uz 18 valstīm, taču “pamatpircēji jau ir tepat tuvumā, jo transporta izmaksas ir lielas, ir jāpārstrādā tepat tuvumā”.

“AmberBirch” komandas filozofija

“Laba attieksme, līdzvērtīga attieksme pret darbiniekiem nosaka visu. Esi tāds kā viņš, viņi būs tādi kā es. Atļauj viņiem strādāt, nevis norādīt, tad viņi atradīs vislabāko veidu, kā to izdarīt.

Ja paši izdomā, paši atbild, nevis “man Raimonds teica” – es nevaru būt visos jautājumos visgudrs. Tāda ir mana filozofija,” atklāj Raimonds Spūls-Vilcāns.

“AmberBirch” uzņēmuma vērtības

“Kopš uzņēmuma dibināšanas ir pagājuši astoņi gadi. Esam pierīvējušies, sastrādājušies soli pa solim, saprotam pat bez lielām runāšanām, kas kuram ir jādara.

Vēl gan man personīgi, gan daudziem darbiniekiem patīk jauni izaicinājumi. Viņi redz – attīstāmies, forši, gribam palīdzēt. Attīstība palīdz. Man viens skolotājs mācīja, ja apstājas attīstība, tad pēc trim gadiem ir bankrots. Jāattīstās, nav variantu,” smaida viņš.

“AmberBirch” uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Raimonds Spūls-Vilcāns visiem novēl:

“Būt drošākiem un latviešiem nenovērtēt sevi par zemu. Būt drošākiem pārdot sevi. Ražot mēs mākam, kaut ko labu darīt – mākam, bet, man liekas, brīžiem nenovērtējam sevi. Tā lielā māksla ir pārdot un būt drošam. Ne tikai cena kaut ko izšķir. Cena ir visvienkāršākais. Labas attiecības, solījumu pildīšana – puņķi un asaras, bet ir jāizpilda. To visu novērtē un ar tevi strādā.”

Raidījumu cikls tiek finansēts no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” un Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”.