Bumba ar laika degli: Krievijas dēļ var notikt pasaules mēroga katastrofa







Politiķi, vides aizstāvji un analītiķi ir vairākkārt brīdinājuši, ka Krievijas izmantotie vecie tankkuģi bez atbilstošas apdrošināšanas var izraisīt vides katastrofu. Lai gan lielu negadījumu pagaidām nav bijis, naftas noplūdes no šiem tankkuģiem jau notikušas vairākkārt.

Izdevuma Politico un bezpeļņas žurnālistu grupas SourceMaterial veiktā izmeklēšana atklāja vismaz deviņus gadījumus, kad Krievijas naftu pārvadājoši tankkuģi aiz sevis atstājuši naftas plankumus , kas stiepušies desmitiem kilometru garumā. Šādi incidenti notikuši visā pasaulē — Adrijas un Vidusjūrā, Lamanšā un uz ziemeļiem no Britu salām, pie Ķīnas, ASV rietumu krastā, pie Dienvidamerikas un Āfrikas dienvidu piekrastes.

Šī problēma ir īpaši aktuāla Eiropai, ņemot vērā kuģu skaitu, kas izved naftu no Baltijas un Ziemeļjūras ostām.

Pēc kuģniecības analītiķes un “ēnu flotes” ekspertes Mišelas Vizes Bokmanes vārdiem, lielas naftas noplūdes incidents šajā reģionā ir tikai laika jautājums, jo ēnu flote “rada daudz drošības un vides jautājumu”.

Politico un SourceMaterial veiktajā izmeklēšanā tika izmantoti organizācijas SkyTruth satelītattēli un kuģu kustības dati no Lloyd’s List un Kpler. Saskaņā ar SkyTruth datiem atklātie incidenti ir tikai neliela daļa no patiesā mēroga, jo daudzi tankkuģi tagad izslēdz transponderus, slēpjot savu atrašanās vietu. Tā rezultātā viņus nevar saistīt ar citiem ūdenī fiksētiem plankumiem, kas redzami no satelītiem.

“Es esmu pilnīgi pārliecināta: tas, ko jūs esat atklājuši, ir tikai aisberga redzamā daļa. Šie kuģi ir paredzēti, lai [pārvadātu] sankciju apgrūtināto naftu pēc iespējas lētāk, un tie vispār neievēro parastos kuģošanas standartus,” saka Bokmane.

Lloyd’s List lēš, ka četrām piektdaļām šo tankkuģu nav atbilstošas apdrošināšanas.

Viens no “ēnu flotes” tankkuģiem, no kuriem noplūda degviela, ir 22 gadus vecais tankkuģis Innova, kas tobrīd kuģoja ar Vjetnamas karogu. Tas 2024. gada martā izbrauca no Murmanskas ar 1,1 miljonu barelu naftas un atstāja aiz sevis 23 kilometrus garu melnu “šleifi”, ko fiksēja satelīts.

Vēl viens incidents notika februārī ar 18 gadus veco tankkuģi Aruna Gulcay, kas atstāja 47 kilometrus garu naftas plankumu pie Itālijas krastiem. Drīz pēc šiem notikumiem tankkuģi mainīja nosaukumus, karoga valsti (Innova gadījumā) un īpašniekus.

Parasti Rietumu kuģniecības uzņēmumi cenšas atbrīvoties no tankkuģiem pēc 15 ekspluatācijas gadiem, bet Krievijas “ēnu flotes” kuģu vidējais vecums ir 18 gadi, liecina Kijevas Ekonomikas augstskolas (KSE) naftas sankciju eksperta Bendžamina Hilgenstoka aprēķini.

““Ēnu flotes” tankkuģi, kas pārvadā Krievijas naftu, vairākas reizes dienā šķērso Eiropas ūdeņus, tostarp Baltijas un Vidusjūru. Vairākas avārijas jau ir notikušas, un liela katastrofa ir tikai laika jautājums,” viņš uzskata.

Eiropas un Krievijas vadošais speciālists un “ēnu flotes” eksperts no Enerģētikas un tīra gaisa pētniecības centra (CREA) Īzaks Levi piekrīt teiktajam: “Tā ir bumba ar laika degli. Naftas noplūžu risks vienkārši ir milzīgs. Papildus ekoloģiskajam kaitējumam, kas daļēji būs neatgriezenisks, tas ir milzīgs trieciens piekrastes valstīm, kurām būs jāsedz izmaksas, kas saistītas ar šo piesārņojuma likvidēšanu.”

Eksperts piedāvā Eiropas ūdeņos izveidot zonas, kurās būtu atļauts ienākt tikai tiem tankkuģiem, kas var pierādīt, ka tiem ir atbilstoša apdrošināšana naftas noplūdes gadījumā.

Aprēķini liecina, ka “ēnu flote” pārvadā 70% naftas un naftas produktu no Krievijas, un pēdējā gada laikā tās pārvadājumu apjoms pieaudzis par gandrīz 71%.