“Mani varēja noslepkavot,” sieviete publicē saraksti ar vīrieti, kuru šobrīd medī visā Lietuvā 0
Vienā vakarā Kauņu satricināja divu jaunu meiteņu slepkavības. Kā zināms, šausminošo incidentu vietas ir tikai dažu simtu metru attālumā. Aizdomās turētais slepkavībā ir 1996. gadā dzimušais Benas Mikutavičus. Policija izsludinājusi vīrieša meklēšanu, raksta lrytas.lt.
Piektdienas rītā Gabija no Kauņas dalījās ar savu stāstu Facebook. Šonedēļ B. Mikutavičs, kurš vēlāk kļuva par aizdomās turēto slepkavībā, viņai caur Messenger rakstīja par dzīvokli.
“Ak, dievs!!!!! Mani vakar varēja nogalināt… Šis vīrietis piekrita apskatīt dzīvokli kopā ar mani, bet viņš tā arī neieradās…” “Manas kājas un rokas šorīt trīc pēc tam, kad redzēju, ka viņš ir tas maniaks… Lai Dievs pasargā visus cilvēkus no šī vīrieša… Es trīcu,” sieviete rakstīja Facebook.
Policijas darbinieki vēl nav spējuši arestēt vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par jaunas sievietes slepkavību Kauņā ceturtdien, piektdienas agrā rītā paziņoja Policijas departamenta pārstāvis Ramūnas Matonis.
“Aizdomās turamo meklē lieli policijas spēki,” sacīja R. Matonis. Aizdomās turamais tiek meklēts visā Lietuvā.
Kā paziņots, Kauņas apgabala Galvenā policijas komisariāta Smago noziegumu izmeklēšanas pārvaldes darbinieki meklē vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par jaunas sievietes slepkavību ceturtdien Kauņā. Pēc policijas sniegtās informācijas, aizdomās turētais ir 1996. gadā dzimušais Benas Mikutavičus.
Policija lūdz ikvienu, kurš zina vīrieša atrašanās vietu, ir viņu redzējis vai var sniegt jebkādu informāciju, kas varētu būt noderīga, sazināties ar policiju pa tālruni 112. Policija arī iesaka cilvēkiem pašiem nemēģināt aizturēt vīrieti, jo viņš varētu būt bīstams.
Kā vēstīts, ceturtdien saņemts ziņojums, ka Kauņā, V. Krēves prospektā, atrasts 2003. gadā dzimušas sievietes līķis ar dūrienu. Par notikušo ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana par slepkavību.
Par šādu noziegumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no septiņiem līdz piecpadsmit gadiem. Vēlāk, ap pulksten 19:46, tika saņemta ziņa, ka ar radinieku nav iespējams sazināties. Ierodoties notikuma vietā, dzīvoklī Pramones prospektā tika atrasts 2001. gadā dzimušas sievietes līķis. Pēc sākotnējiem datiem, bija vardarbības pazīmes. Apstākļi tiek noskaidroti, un par slepkavību ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana.