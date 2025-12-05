“Mani varēja noslepkavot,” sieviete publicē saraksti ar vīrieti, kuru šobrīd medī visā Lietuvā 0

LA.LV
12:23, 5. decembris 2025
Ziņas Krimināls

Vienā vakarā Kauņu satricināja divu jaunu meiteņu slepkavības. Kā zināms, šausminošo incidentu vietas ir tikai dažu simtu metru attālumā. Aizdomās turētais slepkavībā ir 1996. gadā dzimušais Benas Mikutavičus. Policija izsludinājusi vīrieša meklēšanu, raksta lrytas.lt.

Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Kokteilis
Džilis atkal brīvs: 7 viņa drāmas un dāmas, par kurām biji aizmirsis 3
Putinu “nolika uz pauzes”: Indijas žurnālists pārsteidz diktatoru ar neveiklu jautājumu par Ukrainu
Lasīt citas ziņas

Piektdienas rītā Gabija no Kauņas dalījās ar savu stāstu Facebook. Šonedēļ B. Mikutavičs, kurš vēlāk kļuva par aizdomās turēto slepkavībā, viņai caur Messenger rakstīja par dzīvokli.

“Ak, dievs!!!!! Mani vakar varēja nogalināt… Šis vīrietis piekrita apskatīt dzīvokli kopā ar mani, bet viņš tā arī neieradās…” “Manas kājas un rokas šorīt trīc pēc tam, kad redzēju, ka viņš ir tas maniaks… Lai Dievs pasargā visus cilvēkus no šī vīrieša… Es trīcu,” sieviete rakstīja Facebook.

CITI ŠOBRĪD LASA
“”Progresīvie” grib tikai tērēt, “Vienotībai” naudas smarža spēcīgāka, bet uzvar ZZS!” Bite komentē jauno budžetu
Kokteilis
“Sex and the city” zvaigzne gandrīz 70 gadu vecumā apprecas; uzlūgti bija tikai 12 tuvākie draugi
“Tramvajā iekāpa sieviete ar raudošu bērnu un uzreiz…” Rīdziniece atklāj, cik briesmīgi ir vietējie iedzīvotāji

Policijas darbinieki vēl nav spējuši arestēt vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par jaunas sievietes slepkavību Kauņā ceturtdien, piektdienas agrā rītā paziņoja Policijas departamenta pārstāvis Ramūnas Matonis.

“Aizdomās turamo meklē lieli policijas spēki,” sacīja R. Matonis. Aizdomās turamais tiek meklēts visā Lietuvā.

Kā paziņots, Kauņas apgabala Galvenā policijas komisariāta Smago noziegumu izmeklēšanas pārvaldes darbinieki meklē vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par jaunas sievietes slepkavību ceturtdien Kauņā. Pēc policijas sniegtās informācijas, aizdomās turētais ir 1996. gadā dzimušais Benas Mikutavičus.

Policija lūdz ikvienu, kurš zina vīrieša atrašanās vietu, ir viņu redzējis vai var sniegt jebkādu informāciju, kas varētu būt noderīga, sazināties ar policiju pa tālruni 112. Policija arī iesaka cilvēkiem pašiem nemēģināt aizturēt vīrieti, jo viņš varētu būt bīstams.

Kā vēstīts, ceturtdien saņemts ziņojums, ka Kauņā, V. Krēves prospektā, atrasts 2003. gadā dzimušas sievietes līķis ar dūrienu. Par notikušo ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana par slepkavību.

Par šādu noziegumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no septiņiem līdz piecpadsmit gadiem. Vēlāk, ap pulksten 19:46, tika saņemta ziņa, ka ar radinieku nav iespējams sazināties. Ierodoties notikuma vietā, dzīvoklī Pramones prospektā tika atrasts 2001. gadā dzimušas sievietes līķis. Pēc sākotnējiem datiem, bija vardarbības pazīmes. Apstākļi tiek noskaidroti, un par slepkavību ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Somijā tieši pirms nākamās laupīšanas aiztur Vecrīgas pulksteņu laupītāju bandu
Policija atsakās sākt administratīvā pārkāpuma procesu par Brektes “performance” Rīgas Brāļu kapos
Dedzināja, lai noslēptu pēdas: Dobelē atklāta šausminoša dubultslepkavība, policija lūdz palīdzību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.