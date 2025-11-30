FOTO. Pārtraukti Daugavā iebraukušās automašīnas izcelšanas darbi. Cilvēki izsaka dažādas versijas par notikušo 0
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) svētdien pārtraucis Daugavā iebraukušās automašīnas izcelšanas darbus, aģentūru LETA informēja VUGD.
Šodien nogrimusī automašīna nav izcelta un darbi tiks turpināti pirmdien.
Kā ziņots, ceturtdienas vakarā, braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, auto veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes.
Piektdienas pēcpusdienā glābējiem izdevās izcelt no Daugavas bojāgājušo auto vadītāju, savukārt sestdien notika darbs pie automašīnas izcelšanas.
Ņemot vērā slikto laiku un sarežģītos apstākļus automašīnas izcelšanas darbi sestdien tika pārtraukti un turpināti šodien.
Kā iepriekš vēstīja VUGD, Daugavā ir ļoti spēcīga straume un nogrimusī automašīna pārvietojas. Tā atrodas 9-10 metru dziļumā, kur ir pilnīga tumsa, tādēļ tās izcelšanas darbi ir ļoti sarežģīti.
Tikmēr soctīklos nerimstas viedokļu paušana par notikušo. Daudzi cilvēki pārdzīvo situāciju un min iemeslus, kas sievieti pamudināja spert šo spoli. Zemāk apkopojām dažus viedokļus. Jāatgādina, ka oficiālā versija nav publiskota, bet ģimene šobrīd novērtēs finansiālu atbalstu grūtajā brīdī.