"Būtu kaut vēstuli atsūtījuši, kaut mirstošu pasta balodi, bet nekā…" Daudzi piedzīvo nepatīkamus momentus no tiesu izpildītājiem

18:22, 29. aprīlis 2026
“Tu dzīvo, strādā, maksā nodokļus un domā, ka viss ir kārtībā. Līdz brīdim, kad atver internetbanku un ieraugi – no tava uzkrājumu konta naudu noņēmis kāds Juris.” Šis ieraksts sociālajos tīklos plašu izraisījis plašu diskusiju par parādu piedziņu.

Sākotnējais 40 eiro sods pa šo laiku jau bija “apaudzis” ar papildu izmaksām, bet pati “vainīgā” par to uzzinājusi vien brīdī, kad nauda jau noņemta no uzkrājumu konta. Visvairāk viņu pārsteidzis ne tikai pats piedziņas fakts, bet arī tas, ka neesot saņemts ne e-pasts, ne vēstule uz deklarēto adresi, ne paziņojums oficiālajā e-adresē.

“Būtu kaut mirstošu pasta balodi atsūtījuši,” ironizē ieraksta autore, piebilstot, ka tikai pēc notikušā speciāli iegājusi portālā Latvija.lv pārbaudīt informāciju. Viņa arī neslēpj neizpratni par to, kādēļ nauda ieturēta tieši no uzkrājumu konta, nevis norēķinu konta.

Komentāros cilvēki dalās ar līdzīgām pieredzēm, apgalvojot, ka arī viņiem par parādiem nācies uzzināt tikai pēc konta bloķēšanas vai naudas ieturēšanas. Lūk, komentāru izlase.

