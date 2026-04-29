Tagad tas ir oficiāli – Krievijas Aizsardzības ministrija nāk klajā ar paziņojumu par 9. maija parādi 0

LETA
8:15, 29. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Šogad 9. maija parādē Maskavas Sarkanajā laukumā nepiedalīsies kara tehnikas kolonna, otrdien pavēstīja Krievijas Aizsardzības ministrija.

“Kājnieku kolonnas sastāvā parādē piedalīsies visu veidu augstāko militāro mācību iestāžu un atsevišķu karaspēka veidu karavīri,” teikts ministrijas paziņojumā.

“Militārās tehnikas kolonna” šogad parādē nepiedalīsies, norādīja ministrija. Iemesls ir “patlabanējā operatīvā situācija”.

Samazināts arī parādes ilgums un uzaicināto personu skaits.

Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā šī būs pirmā reize, kad 9. maija parādē Sarkanajā laukumā nepiedalīsies militārās tehnikas kolonna.

Tiesa, parādes aviācijas daļa tomēr notiks, liecina Aizsardzības ministrijas paziņojums.

Ar 9. maija parādi Maskavā tiek atzīmēta tā dēvētā Uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi.

Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu turpinās ilgāk nekā vācu-padomju karš, un gaidāmā 9. maija parāde būs pirmā, kopš pārsniegta šī zīmīgā robežšķirtne.

Pērn 9. maija parādi Maskavā vēroja vairāk nekā divi desmiti pasaules līderu, arī Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins.

Parādē piedalījās tūkstošiem karavīru, tika demonstrēta militārā tehnika, tajā skaitā jaunie tanki un droni.

