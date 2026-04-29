Fronte "stāv uz vietas"? Slaidiņš atklāj, kāpēc tā izskatās "no malas", bet patiesībā tur notiek elle
Mūsdienu karadarbība Ukrainā ir sasniegusi punktu, kurā ierastā izpratne par frontes līniju izzūd. Tās vietā nāk tā sauktā „nāves zona” vai „bezcilvēku zona”, kurā jebkura kustība virs zemes ir pakļauta tūlītējai iznīcināšanai. Dronu dominance un „nāves zona” arvien paplašināšanās.
Galvenais iemesls, kāpēc fronte šķietami „stāv uz vietas”, ir dronu masveidīgā izmantošana. Ukrainas un Krievijas bezpilota lidaparāti ir pārvērtuši desmitiem kilometru plašu joslu par nāvējošu zonu, tā par situāciju frontē TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Pašlaik šī zona ir paplašinājusies jau līdz 20 kilometru dziļumam katrā virzienā no faktiskās frontes līnijas. Ir prognozes, ka nākotnē šis attālums var sasniegt pat 40 kilometru.
Šajā zonā praktiski nevar pārvietoties ne smagā tehnika, ne pat zemes robotu sistēmas. Viss, kas kustas, tiek pamanīts un iznīcināts. Papildu draudus rada distancētā mīnēšana – droni ne tikai novēro un uzbrūk, bet arī izkaisa mīnas, padarot jebkuru ceļu neizbraucamu.
Cilvēka izturības robeža: 20 km ar kājām
Šādos apstākļos apgāde un loģistika kļūst par murgu. Ukrainas karavīri bieži ir spiesti mērot līdz pat 20 kilometriem kājām, lai sasniegtu pozīcijas vai atgrieztos no tām, nesot uz saviem pleciem munīciju un pārtiku.
Līdzīga situācija ir arī Krievijas pusē, taču viņu metodes bieži ir necilvēcīgas. Ir fiksēti gadījumi, kur ievainoti karavīri tiek piesieti ar līmlenti pie tehnikas vai biedriem, mēģinot tos evakuēt caur šo „nāves zonu”. Krievijas taktika joprojām balstās uz “dzīvās spēka” viļņiem – sūtīt cilvēkus pa vienam vai diviem, cerībā, ka kāds caur dronu mākoņiem izdzīvos.
Pazemes karš un tuneļu būvniecība
Lai izdzīvotu un nodrošinātu apgādi, abas puses sāk ierakties arvien dziļāk. Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brovdi (pazīstams kā „Magyars”) uzsver, ka vienīgais ceļš uz efektīvu apgādi ir pazemes tuneļu izbūve.
Krievijas spēki jau šobrīd masveidā rok kilometriem garas ejas, lai pārvietotos un piegādātu resursus, nerēķinoties ar milzīgo fizisko darbu, kas tam nepieciešams. Tas ir vienīgais veids, kā paslēpties no dronu „acīm”.