Mūsu lasītājs Pauls saskāries ar situāciju, kad kontā ieskaitītie līdzekļi tiek nekavējoties izmantoti parāda segšanai, un pat minimālā aizsargājamā summa netiek saglabāta, kā rezultātā viņš palicis bez naudas. Pēc atbildēm, kā šādā situācijā rīkoties, viņš vērsās pie mums.
Pauls mums raksta: “Tiesu izpildītājs ir nobloķējis bankas kontu. Sistēmā redzams, cik liela summa ir parādā un ka pieejamais līdzekļu limits ir minimālās algas apmērā. Kontā tika ieskaitīta pirmā darba alga par vienu nostrādātu nedēļu – summa, kas pat nesasniedz pusi no minimālās algas.
Tomēr tā tika nekavējoties noskaitīta, un ir norādīts, ka tiks ieturēta vēl, kā rezultātā esmu palicis bez jebkādiem līdzekļiem, pat bez man pienākošās minimālās algas daļas.
Dienu iepriekš, sazinoties ar tiesu izpildītāju, tika paskaidrots, ka nepieciešams iesniegt iesniegumu. Kā var būt iespējams, ka, neraugoties uz šo kārtību, arī minimālo summu paņem tiesu izpildītājs un cilvēks paliek pilnīgi bez naudas?”
Lai noskaidrotu, cik brīvi tiesu izpildītājs drīkst rīkoties ar personas līdzekļiem, sazinājos ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem.
Tieslietu ministrijas komunikācijas departaments skaidro: “Kontu apķīlāšanas kārtību nosaka Civilprocesa likuma 599.¹ pants. Saskaņā ar tā otro daļu tiesu izpildītājs savā rīkojumā vienai no kredītiestādēm norāda Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punktā noteikto ierobežojumu: vienā no parādnieka kontiem jāatstāj personai pieejami naudas līdzekļi minimālās mēneša darba algas apmērā (uzturlīdzekļu piedziņas lietās – 50% apmērā no minimālās algas).
Šī summa saglabājama neatkarīgi no līdzekļu izcelsmes. Visi līdzekļi, kas pārsniedz noteikto neskaramo apmēru, tiek apķīlāti un pārskaitīti zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā saskaņā ar rīkojumā norādīto.
Ja parādniekam ir vairāki konti, viņam ir tiesības informēt tiesu izpildītāju, kurā kontā saglabājama aizsargājamā summa. Zvērinātam tiesu izpildītājam ir pieejama informācija par kontu esamību, taču nav pieejamas ziņas par kontu atlikumiem vai ienākošu maksājumu veidiem.
Zvērināti tiesu izpildītāji nepārvalda personas kontu un neveic tajā darbības. Tiesu izpildītājs izdod rīkojumu par konta apķīlāšanu un parāda summas piedziņu.
Visas faktisko darbību — līdzekļu apķīlāšanu, ieturēšanu un pārskaitīšanu — veic banka, izpildot tiesu izpildītāja rīkojumu noteiktajā apmērā un kārtībā.
Ja personai ir pasludināts maksātnespējas process, tiesu izpildītājam ir pienākums apturēt izpildu lietvedību saskaņā ar Civilprocesa likuma 560. panta pirmās daļas 8. punktu.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 562. panta otro daļu laikā, kad izpildu lietvedība ir apturēta, piespiedu izpildes darbības netiek veiktas. Tiesu izpildītājs uz šo laiku atsauc izdoto rīkojumu darbību, saglabājot reģistrētās aizlieguma un piedziņas atzīmes.
Naudas līdzekļu apmēru, ko parādnieks var izmantot maksātnespējas procesa laikā, nosaka Maksātnespējas likums un tiesas/administratora lēmumi par konkrētā parādnieka ienākumu daļas saglabāšanu.”
