"Vivi" vilcieni iegūst raksturu – pirmie četri nosaukti Latvijas bagātību vārdā
Pirmie četri jaunie pasažieru elektrovilcieni Latvijā ieguvuši nosaukumus “Bite”, “Apodziņš”, “Priede” un “Egle”, trešdien paziņoja AS “Pasažieru vilciens” (PV), kas pasažieriem pazīstams ar zīmolu “Vivi”.Uzņēmums iecerējis vārdus, kas saistīti ar mežu un dabu, piešķirt visiem 32 elektrovilcieniem. Turpmāk katru mēnesi nosaukumus saņems vēl četri vilcieni.
Vilciens “Bite” trešdien pirmajā reisā plkst. 16.15 kursēs uz Carnikavu, vilciens “Apodziņš” – plkst. 17.24 uz Ogri, savukārt vilciens “Priede” pirmo reisu izpildīs ceturtdien, 30. aprīlī, uz Aizkraukli plkst. 5.09, bet vilciens “Egle” – plkst. 5.35 uz Jelgavu.
Vilcienos sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) turpmāk arī būs izvietota maršrutu karte, kurā norādītas pieturu tuvumā esošās LVM atpūtas vietas.
Vārdus vilcieniem izvēlējās LVM eksperti, atlasot Latvijai raksturīgo koku, putnu, dzīvnieku un dabas velšu nosaukumus, kas atspoguļo Latvijas dabas daudzveidību un bagātību.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) pasākumā norādīja, ka šī iniciatīva ir piemērs valsts kapitālsabiedrību sadarbībai, kā arī atgādina par to, ka Latvijā ir viss nepieciešamais kvalitatīvai, veselīgai un dabai draudzīgai atpūtai.
“Meži, atpūtas vietas, takas, ezeri un iespēja ērti tur nokļūt ar elektrovilcienu ir tepat Latvijā,” atzīmēja ministrs. Viņš aicināja iedzīvotājus brīvdienās izvēlēties vilcienu un doties uz valsts mežiem.
Savukārt PV valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors norādīja, ka vilcienu nosaukumu piešķiršana ir izplatīta prakse gan Eiropā, gan pasaulē, taču pieejas atšķiras. Viņš sacīja, ka PV vēlējās, lai pasažieru vilcienu vārdi ikdienā aicina pasažierus novērtēt un saudzēt dabu, gan izvēloties videi draudzīgu transportu – elektrovilcienus, gan dodoties dabā.
Atsaucoties uz SIA “Berg Research” martā veiktu aptauju, Nešpors norādīja, ka patlaban tikai trešdaļa iedzīvotāju vilcienu izmanto, lai nokļūtu dabā, tāpēc kopā ar LVM radīta šī iniciatīva.
Viņš arī norādīja, ka “Bite” ir vārds, ko PV pasažieri dzeltenajiem elektrovilcieniem bija devuši jau iepriekš.
Savukārt LVM rekreācijas un vides biznesa virziena direktore Ieva Sīpola norādīja, ka LVM valsts mežos ir izveidojis un ikdienā rūpējas par vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām, tostarp dabas takām, velo maršrutiem, skatu torņiem un labiekārtotām atpūtas zonām. Viņa uzsvēra, ka iniciatīvas mērķis ir iedvesmot iedzīvotājus jauniem piedzīvojumiem dabā un iedrošināt izmantot iespēju atpūsties Latvijas mežos.
Jau ziņots, ka pasažieru pārvadājumus ar Čehijas uzņēmuma “Škoda Vagonka” ražotajiem elektrovilcieniem PV sāka 2023. gada nogalē.
Pagājušajā gadā PV pārvadāja kopumā 21,3 miljonus pasažieru, kas ir par 10% vairāk nekā 2024. gadā.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS “Latvijas dzelzceļa” (LDz) veiktajām funkcijām.
LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.
LVM 2025. gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 604,564 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 36,1% – līdz 204,319 miljoniem eiro. Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro.