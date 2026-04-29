"Kādi jums atklājumi par cenām veikalos?!" Soctīklos sašutums, ka firmas veikalos cenas vēl lielākas nekā lielajās ķēdēs
“Firmas veikaliņā noteikti būs lētāk!” Ar šādu pārliecību daudzi dodas pēc savas iecienītās preces, cerot ietaupīt pāris eiro laikā, kad cenas veikalos kļuvušas īpaši jūtamas gandrīz ikvienam maciņam. Taču realitāte šajā gadījumā izrādījās pavisam cita – konkrētais gardums firmas veikalā maksājis vēl dārgāk nekā lielveikalu ķēdē.
Šis ieraksts soctīklos ātri vien izraisīja plašu diskusiju. Daudzi komentētāji atzina, ka piedzīvojuši līdzīgas situācijas – ne tikai ar saldumiem, bet arī apģērbiem, kosmētiku un citiem populāriem produktiem. Citi savukārt skaidro, ka lielveikalu ķēdes bieži spēj nodrošināt zemākas cenas milzīgo iepirkumu apjomu un īpašo atlaižu dēļ, kamēr mazie firmas veikali šādas priekšrocības nevar atļauties.
Komentāros netrūkst arī neizpratnes – daudzi joprojām uzskata, ka ražotāja vai firmas veikalā precēm vajadzētu būt lētākām, jo nav “starpnieku uzcenojuma”. Tikmēr citi norāda, ka firmas veikali nereti vairāk orientējas uz ekskluzivitāti, īpašu sortimentu vai lojālajiem klientiem, nevis zemāko cenu tirgū.
Diskusija izvērtusies arī plašākā sarunā par to, kā pēdējos gados mainījušies iepirkšanās paradumi. Lūk, komentāru izlase!
Kāpēc domājat, ka mazā veikaliņā ir lētāk? Tas vnk. nav iespējams, ekonomisku apsvērumu dēļ.
— Ivars Auziņš🇱🇻 🇪🇺 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) April 29, 2026
Tad zūd jēga firmas veikalam
— Baltā meitene (@hmm_pff) April 29, 2026
Tad kaut kas nav kārtībā ar biznesa domāšanu. Ja firmu veikalos cenas būtu zemākas, pircēji to ātri iegaumētu un ietu iepirkties tur. Būtu apgrozījums, nevis kā tagad, kad preces nevar iztirgot un pienāk derīguma termiņa beigas.
— Baltā meitene (@hmm_pff) April 29, 2026
Ļoti šaubos, ka ražotājs piedāvā zem pašizmaksas.
— Baltā meitene (@hmm_pff) April 29, 2026
Tá diemžèl ir, bet beigás nopèrku Rimi, jo tur lèták, nu laikam jau kaut káds biznesa aprèķins tam ir…
— KAAAARENa (@LinesHappylines) April 29, 2026
Par laimi ir izvēles iespējas izvēlēties
— Baltā meitene (@hmm_pff) April 29, 2026
Tie man šķebina jau pa gabalu, tāpēc eju ar līkumu.
— Baltā meitene (@hmm_pff) April 29, 2026
Ar skečeriem pārliecinājos pati, atšķirība cenā pārdesmit eiriki.
— Baltā meitene (@hmm_pff) April 29, 2026
Nezinu vai tas skaitās, bet ja TOP veikalā palūdz lai silķu tīteņus ieliek trauciņā, tad pašapkalpošanās kasē, pēc paša izvēles, vai nu skenē tikai trauciņu un siļķe pa brīvu, vai tikai siļki un trauciņš pa brīvu 🤣 Bet tops savāc savu daļu, vienmēr tomātus pieskaitot dārgākos 🤷
— Juris S. (@fog_frog) April 29, 2026
Piedevām, Laimas firmas veikalos iztirgojot to produkciju, kura neaiziet lielveikalos, stipri tuvi derīguma termiņi.
— Māra Pastore (@Maruzinja) April 29, 2026