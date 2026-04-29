Ekrānšāviņš no X; pexels.com

“Kādi jums atklājumi par cenām veikalos?!” Soctīklos sašutums, ka firmas veikalos cenas vēl lielākas nekā lielajās ķēdēs 0

17:57, 29. aprīlis 2026
“Firmas veikaliņā noteikti būs lētāk!” Ar šādu pārliecību daudzi dodas pēc savas iecienītās preces, cerot ietaupīt pāris eiro laikā, kad cenas veikalos kļuvušas īpaši jūtamas gandrīz ikvienam maciņam. Taču realitāte šajā gadījumā izrādījās pavisam cita – konkrētais gardums firmas veikalā maksājis vēl dārgāk nekā lielveikalu ķēdē.

Šis ieraksts soctīklos ātri vien izraisīja plašu diskusiju. Daudzi komentētāji atzina, ka piedzīvojuši līdzīgas situācijas – ne tikai ar saldumiem, bet arī apģērbiem, kosmētiku un citiem populāriem produktiem. Citi savukārt skaidro, ka lielveikalu ķēdes bieži spēj nodrošināt zemākas cenas milzīgo iepirkumu apjomu un īpašo atlaižu dēļ, kamēr mazie firmas veikali šādas priekšrocības nevar atļauties.

Komentāros netrūkst arī neizpratnes – daudzi joprojām uzskata, ka ražotāja vai firmas veikalā precēm vajadzētu būt lētākām, jo nav “starpnieku uzcenojuma”. Tikmēr citi norāda, ka firmas veikali nereti vairāk orientējas uz ekskluzivitāti, īpašu sortimentu vai lojālajiem klientiem, nevis zemāko cenu tirgū.

Diskusija izvērtusies arī plašākā sarunā par to, kā pēdējos gados mainījušies iepirkšanās paradumi. Lūk, komentāru izlase!

