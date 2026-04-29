Karalis Čārlzs vēsturiskās uzrunas laikā Trampam liek saprast ko ļoti būtisku: tas tieši skar katru no mums
Lielbritānijas karalis Čārlzs III vēsturiskas uzrunas laikā ASV Kongresā nācis klajā ar vienu no asākajiem diplomātiskajiem paziņojumiem ASV prezidenta Donalda Trampa otrā termiņa laikā, skaidri uzsverot nepieciešamību pēc beznosacījumu atbalsta Ukrainai un sabiedroto vienotības, raksta Politico.
Britu monarha uzstāšanās kļuva par tiešu atbildi uz Trampa regulāro kritiku pret NATO sabiedrotajiem. Čārlzs III atgādināja par kolektīvās aizsardzības principu, kas nostiprināts 5. pantā, un vēsturisko solidaritāti pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem.
Atsevišķi Čārlzs III aicināja uz nešaubīgu apņēmību Ukrainas aizsardzības jautājumā, kas izskanēja kā skaidrs signāls Vašingtonai neatkāpties no atbalsta Kijivai. Kara fonā tas kļuva par vienu no tiešākajiem ASV sabiedrotā vēstījumiem.
Viņa vārdi izskanēja laikā, kad transatlantiskajās attiecībās valda saspīlējums un ASV notiek diskusijas par valsts lomu globālos konfliktos.
Savā runā monarhs arī simboliski pieminēja Lielo brīvības hartu, uzsverot, ka pat karalis nestāv pāri likumam – šo vēstījumu daudzi uztvēra kā netiešu atbildi uz pārmetumiem par Trampa valdīšanas stilu.
Tajā pašā laikā pats Tramps tikšanās laikā ar karali demonstrēja draudzīgu toni, nosaucot viņu par fantastisku un uzsverot ASV un Lielbritānijas īpašās attiecības. Baltā nama sociālajos tīklos pat parādījās abu līderu foto ar parakstu “DIVI KARAĻI”, kas izsauca ironisku reakciju prezidenta kritiķu vidū.
Neskatoties uz vizītes svinīgo raksturu ar goda sardzi, aviācijas šovu un vakariņām, uzrunas galvenais vēstījums bija politisks. “Tramps redzēja divus karaļus, Čārlzs – kaut ko pilnīgi citu,” rezumē izdevums.
Kā ziņo UNIAN, karalis Čārlzs Kongresa priekšā paziņoja, ka ASV ir NATO sirds – tā acīmredzami bija atbilde prezidenta Donalda Trampa draudiem izstāties no alianses.