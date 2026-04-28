Atpazina pēc apģērba… Mirusi atrasta bezvēsts pazudusī 16 gadus vecā Sofija 0
Kopš šī gada 16. marta tika meklēta bezvēsts prombūtnē esošā 16 gadus vecā Sofija Sāra Kundecka. Nu Valsts policija publiski paziņojusi, ka meitene atrasta mirusi.
LA.LV rīcībā ir neoficiāla informācija, ka jaunietes līķis izskalots Andrejostā. Tāpat tiek ziņots, ka mirstīgo atlieku atradējs meiteni atpazina pēc apģērba un apaviem.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem.