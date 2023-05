Čehijas prezidents Petrs Pavels vizītē Kijivā aprīļa beigās uzdāvinājis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim greznu pusautomātisko pistoli CZ-75, liecina tviterī publiskotie Pavela ieraksti.

“Mūsu ieroči no paša sākuma palīdzējuši Ukrainai tās nepielūdzamajā cīņā. Kā cieņas apliecinājumu viņu varonībai es pasniedzu Zelenskim leģendāro CZ-75 ar sērijas nr.22,” tviterī paziņoja Čehijas prezidents, publicējot fotogrāfijas, kurās redzams, kā viņš pasniedz Ukrainas prezidentam ieroci dāvanu kastē.

Zelenskim uzdāvināts ierocis no ierobežotās kolekcijas “Řád Bílého lva” (“Baltās lauvas orderis”).

Pavels ieradās divu dienu vizītē Ukrainā 28.aprīlī reizē ar Slovākijas prezidenti Zuzanu Čaputovu.

Czech President Petr Pavel presented Volodymyr Zelenskyy with a CZ 75 semi-automatic pistol

“As a sign of respect for heroism, I presented Volodymyr Zelenskyy with the legendary CZ 75, serial number 22,” said Petr Pavel. pic.twitter.com/wO6vGcGfSA

— NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2023