VIDEO. “Vāgnerieši mirst bezjēdzīgā nāvē…” Prigožins draud atvilkt “Vagner” algotņus no frontes līnijas Bahmutā

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl. 13:39.

Neapmierināts ar munīcijas trūkumu, krievu algotņu bandas “Vagner” dibinātājs Jevgēņijs Prigožins piektdien paziņojis, ka atvilks vagneriešus no frontes līnijas Bahmutā.

“2023.gada 10.maijā mums būs jānodod mūsu pozīcijas Bahmutā Aizsardzības ministrijas vienībām un jāatvelk “Vagner” vienības uz aizmugures nometnēm, lai aplaizītu savs brūces,” savā “Telegram” kanālā paziņoja Prigožins.

Viņš norādīja, ka munīcijas trūkuma dēļ vagnerieši mirst bezjēdzīgā nāvē.

Prigožins iepriekš publiskoja sociālajos medijos video, kurā, ejot starp kritušo kaujinieku līķiem, pieprasīja Krievijas Aizsardzības ministriju piegādāt vairāk munīcijas.

Prigožins šajā video konkrēti kritizēja Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu un Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu, nodēvējot viņus par dzīvniekiem, kuri sēž dārgos klubos, kamēr viņu bērni bauda dzīvi un publisko videoklipus “YouTube”.

“Šoigu! Gerasimov! Kur ir mana sasodītā munīcija?” sacīja acīmredzami niknais “Vagner” dibinātājs.

“Viņi ieradās šeit kā brīvprātīgie, un viņi mirst, lai jūs varētu palikt resni savos koka paneļu birojos,” sacīja Prigožins starp mirušo kaujinieku rindām.

“Šie puiši ir no “Vagner”. Viņi šodien nomira. Viņu asinis vēl ir svaigas,” norādīja Prigožins, piebilstot, ka armijas komandieri nonākšot ellē par munīcijas nesūtīšanu.

“Mums ir munīcijas deficīts par 70%,” paziņoja Prigožins, apgalvojot, ka ar pienācīgu munīcijas daudzumu būtu piecreiz mazāk nogalināto vagneriešu.

Prigožins jau vairākkārt žēlojies par “lādiņu badu” un apsūdz atsevišķus Krievijas karaspēka komandierus “valsts interešu nodevībā”.

Prigožins, kurš savulaik dēvēts par diktatora Vladimira Putina pavāru un iepriekš centās turēties ēnā, sākoties atkārtotajam Maskavas iebrukumam Ukrainā, atklāti atzinis, ka ir “Vagner” dibinātājs, un sācis spēlēt arvien pamanāmāku lomu Krievijas politikā. Taču tas daļā Krievijas elites izraisījis nepatiku, jo tā bijušo kriminālnoziedznieku, kas savulaik tiesāts par laupīšanu, neuzskata par piederīgu savam lokam.

