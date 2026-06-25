Vai fronte Ukrainā tiešām ir apstājusies? Militārais analītiķis skaidro, kas patiesībā notiek 0
Militārais apskatnieks Mārtiņš Vērdiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka apgalvojums par frontes “apstāšanos” Ukrainā būtu pārspīlēts.
Viņš skaidro, ka situācija frontē drīzāk raksturojama kā dinamiska paritāte, ja to vērtē pēc zaudētajām un atgūtajām teritorijām kvadrātkilometros. Vienlaikus viņš uzsver, ka šāds skatījums ir ļoti virspusējs un neparāda pilnu situācijas ainu.
Pēc viņa teiktā, vienīgais salīdzinoši objektīvais rādītājs ārpus tiešas kaujas zonas novērošanas ir apdzīvotu vietu kontroles maiņa, jo šo informāciju ir grūti interpretēt vai “pārrakstīt”.
Vērdiņš norāda, ka šobrīd Krievijas spēki koncentrējas uz uzbrukuma virzienu Konstantinivkas virzienā, kur notiek pakāpeniska infiltrācija pilsētas teritorijā un turpmākas pozīciju nostiprināšanas mēģinājumi.
Viņš salīdzina situāciju ar iepriekšējām kaujām, kur līdzīga taktika izmantota arī citās apdzīvotās vietās, kad pakāpeniska iekļūšana pilsētvidē noved pie Ukrainas spēku atkāpšanās.
Vienlaikus militārais apskatnieks norāda, ka ārpus apdzīvotām vietām, tā sauktajā “pelēkajā zonā”, Ukrainas spēkiem ir arī taktiski panākumi, atspiežot pretinieku dažos sektoros. Tomēr, pēc viņa teiktā, šie ieguvumi kvadrātkilometru izteiksmē nevar tikt tieši salīdzināti ar kaujām par pilsētām.
Vērdiņš uzsver, ka frontes situācija joprojām ir aktīva un dinamiska, un apgalvojumi par tās apstāšanos neatspoguļo realitāti kaujas laukā.