SIA “Preferrent” izpilddirektors Mišels Zavadskis: “Skatoties, kas notiek ar “Booking.com”, “RentalCars”, “Uber” un “Bolt”, kā tie pārņem tirgu, kļuva skaidrs, ka līdzīgas pārmaiņas ir neizbēgamas arī celtniecības tehnikas nomas tirgū. Nākotne piederēs tiem, kas spēs savus klientus ar tehniku nodrošināt ātrāk un lētāk.” Foto: Timurs Subhankulovs

Celtniecības tehnikas "booking.com": ir uzņēmumi, kas radušies tieši Covid-19 laikā un kuriem tieši tā ir palīdzējusi attīstīties







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ir uzņēmumi, kas radušies tieši Covid-19 pandēmijas laikā un kuriem tieši tā ir palīdzējusi attīstīties. “Preferrent” ir viens no tādiem.

SIA “Preferrent” izpilddirektors Mišels Zavadskis ir viens no tiem uzņēmējiem, kurš uzskata, ka Covid-19 pandēmija viņa biznesam tikai palīdzējusi. Zavadskis stāsta, ka pandēmijas laikā daudzi cilvēki bijuši spiesti izmēģināt iepirkšanos interneta vidē, pat tie, kas neko tādu agrāk nav darījuši. Tādiem uzņēmējdarbības veidiem kā “Preferrent” platforma, kas būtībā arī ir tiešsaistes iepirkšanās, tas tikai nācis par labu, viņš domā.

Mišels Zavadskis ir profesionāls pārdevējs. 90. gadu beigās viņš dažādās nozarēs strādājis par pārdošanas vadītāju, tad desmit gadus ir apmācījis citu uzņēmumu pārdošanas personālu, un šī pieredze ir bijusi pamats viņa grāmatai “Pārdošanas meistarība”, tāpat strādājis par pārdošanas vadītāju arī Krievijā – izveidojot motorjahtu un kuteru pārdošanas tīklu 15 Krievijas reģionos.

Tomēr padsmitajos gados ģimene nolēmusi atgriezties Latvijā, un Mišels kļuvis par celtniecības tehnikas nomas uzņēmuma “Storent” pārdošanas vadītāju sešās valstīs – tas ir viens no lielākajiem šāda veida uzņēmumiem Baltijā. Pēc septiņiem gadiem un septiņiem mēnešiem šajā darbā saprasts, ka celtniecības tehnikas nomas tirgus ir neizbēgamu pārmaiņu priekšā – tirgū vairs nedominēs milzīgie nomas uzņēmumi, kuru rīcībā ir simtiem miljonu eiro vērti tehnikas parki, bet gan platformas, kas spēj savest kopā iznomātājus un klientus.

“Skatoties, kas notiek ar “Booking.com”, “RentalCars”, “Uber” un “Bolt”, kā tie pārņem tirgu, kļuva skaidrs, ka līdzīgas pārmaiņas ir neizbēgamas arī celtniecības tehnikas nomas tirgū,” stāsta Zavadskis.

Un tā 2018. gadā izveidojies uzņēmums “Preferrent”, kuram gan pats Mišels pievienojies tikai šogad. “Nākotne šajā tirgū piederēs tiem, kas spēs savus klientus ar tehniku nodrošināt ātrāk un lētāk.”

Tradicionālais un modernais

“Preferrent” ir divi darbības virzieni. Pirmais no tiem ir tradicionālā tehnikas noma. “Daži investori uzticējuši mums pārvaldīt 56 miljonus eiro vērtu celtniecības tehnikas parku, un jau kopš 2018. gada mēs strādājam kā tehnikas nodrošinātājs maziem un vidējiem tehnikas nomas uzņēmumiem, spējam savu tehniku nogādāt pasūtītājam visā reģionā.

Šāda biznesa pamatā ir tas, ka mazie un vidējie nomas uzņēmumi paši nevar atļauties sev veidot pietiekami lielu tehnikas parku.

Savukārt mēs varam viņiem to nodrošināt – sākot no perforatoriem līdz pat buldozeriem un ceļamkrāniem,” stāsta Mišels.

Savukārt tikai šī gada jūnija beigās, tātad pirms trim mēnešiem, pēc vairāk nekā gadu ilga darba palaists otrs darbības virziens – tehnikas nomas platforma. “Esam analizējuši tirgu un visā Eiropas Savienībā neko līdzīgu neesam atraduši. Mūsu platforma apvieno, no vienas puses, nomas uzņēmumus un dažādus tehnikas īpašniekus, no otras puses – klientus, kuriem šī tehnika vajadzīga.

Ļoti daudziem uzņēmumiem ir tehnika, kas tiek izmantota vien pāris mēnešus gadā, bet visu pārējo laiku rūsē kaut kur garāžā vai noliktavā, bieži vien šiem uzņēmumiem nomas aktivitātes ir sekundāra darbības nozare – nav ne vajadzīgā personāla, nedz arī līdzekļu, lai pašiem sev būvētu nomas platformu, nedz arī reputācijas tirgū. Mūsu platforma aizpilda tieši šo nišu – dod viņiem iespēju bez jebkādiem papildu izdevumiem un pilnīgi bez riska palielināt savus ienākumus, jo caur to viņus atrod klienti, kuriem šī tehnika vajadzīga.

Mēs viņiem sakām – reģistrējieties mūsu platformā un iznomājiet tehniku tajā laikā, kad tā jums pašiem nav vajadzīga.

No otras puses – mēs strādājam ar celtniecības darbu profesionāļiem, darbu vadītājiem un sagādniekiem, pierādot viņiem, ka “Preferrent” platforma ir daudz ātrāks un ērtāks vajadzīgās tehnikas atrašanas veids nekā tradicionālais – triju vai četru nomas uzņēmumu apstaigāšana, meklējot to, kas vajadzīgs, par pieņemamu cenu. Proti, “Preferrent” strādā apmēram līdzīgi kā “Booking.com”, savedot kopā klientus un tehnikas īpašniekus, tikai celtniecības tehnikas tirgū,” stāsta Zavadskis.

Stunda līdz vajadzīgajam

Lai atrastu nepieciešamo tehniku, klientam ir jāautorizējas platformā, kas aizņemot dažas minūtes, jāievieto savs pasūtījums. Ar “Preferrent” strādājošajiem nomas uzņēmumiem un tehnikas īpašniekiem izvirzīts noteikums, ka jāatbild uz pieprasījumiem stundas laikā. “Mēdz būt tā, ka neviens nevar nodrošināt tieši prasīto, pieņemsim, ka tas ir desmit metrus garš šķērveida pacēlājs, bet kādam ir divpadsmit metrus garš šāda paša tipa pacēlājs.

Tad tehnikas īpašnieks sūta pretpiedāvājumu pieprasītājam, ka var piedāvāt šādu, un, ja pasūtītājs tam piekrīt, tad pasūtījums tiek mainīts.

Ja tā notiek, tad arī visi pārējie sistēmā reģistrētie tehnikas īpašnieki saņem šo piedāvājumu apstrādei un var iesūtīt savus piedāvājumus šādam pacēlājam – klients savukārt var izvēlēties, kurš piegādātājs viņam labāk patīk – var izvēlēties pēc uzņēmuma reitingiem un reputācijas, cenas, piegādes laika, tā, vai iekļauta apdrošināšana, kā arī citiem parametriem.

Jāpiebilst, ka būvnieki ļoti labprāt atstāj savas atsauksmes, vērtējot gan iznomātās tehnikas stāvokli, gan arī kopējo sadarbības pieredzi ar uzņēmumu. Citādi sakot – kādu brīdi padarbojoties platformā, uzņēmums iegūst arī skaidru priekšstatu par savu reputāciju un uzzina sava pakalpojuma vājās vietas no klienta skatpunkta – tā ir platformas pievienotā vērtība. Pie citiem plusiem varētu minēt to, ka “Preferrent” platforma pati sarēķina visas klienta izmaksas, ieskaitot nomas maksu un transportēšanas izmaksas, radot klientam skaidru priekšstatu par visām izmaksām, turklāt dara to arī tad, ja kaut kādu apstākļu dēļ pasūtījuma nosacījumi mainījušies, piemēram, samazinājies tehnikas izmantošanas laiks. Par visu pakalpojumu mēs paņemam 5% no tehnikas nomas vērtības,” tā platformas darbību apraksta Mišels Zavadskis.

Staigā un pārliecina

Tieši tāpat kā “Booking.com”, arī “Preferrent” klienti un tehnikas iznomātāji var mēģināt apiet platformu, savstarpēji sazinoties un kārtojot darījumus tieši. Taču Zavadski tas pat īpaši neuztrauc. “Ja klientiem patiks lietot “Preferrent” platformu, tad arī iznomātāji agri vai vēlu pievienosies platformai.

Dažus darījumus var nokārtot tieši, tas taisnība, bet darīt to masveidīgi būtībā nozīmē atgriezties atpakaļ tajā laikā, kad šādu platformu nebija.

Diez vai to kāds vēlēsies,” viņš uzskata. “Galarezultātā tas nav izdevīgi nedz klientiem, nedz iznomātājiem.”

Zavadskis stāsta, ka visgrūtāk pārliecināt par sadarbības izdevīgumu iznomātājus, kuru plānošanas horizonts ir īstermiņa. “Tā tas vienmēr ir, jo inovatīvos risinājumus ātri pieņem tikai pieci līdz desmit procenti sabiedrības. Atceros raidījumu, kurā “Bolt”, toreiz vēl “Taxify”, dibinātājs personiski apstaigāja taksistus, runāja ar viņiem un pārliecināja, ka tas ir izdevīgi. Tieši tāpat arī mums – jārunā, jārāda, jāpārliecina,” tā viņš raksturo darbu ar klientiem.

“Esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī “Booking.com” pirmie klienti nebija “Mariott” vai “Hilton” viesnīcu ķēdes, bet gan mazās viesnīcas, kurām bija jācīnās par izdzīvošanu.”

Mērķis – Eiropa un pasaule

Ko tad “Preferrrent” platformai izdevies sasniegt trīs mēnešu laikā? Transakciju apgrozījums triju mēnešu laikā bijis 1,2 miljoni eiro, katru dienu tiek apstrādātas 100 līdz 120 tehnikas rezervācijas, platformā ir vairāk nekā 2000 aktīvo lietotāju. “Lauvas tiesu ienākumu rada biznesa klienti,” saka Zavadskis.

Jau šī gada pēdējā ceturksnī “Preferrent” plāno uzsākt darbību arī Zviedrijā, Somijā un Polijā – šobrīd notiek platformas tulkošana šo valstu valodā, tiek gatavota lokalizēta dokumentācijas pakete un atrasti pārstāvji attiecīgajās valstīs. “Runājot par tālākiem plāniem – šobrīd tiek nopietni izvērtēta darba sākšana Spānijā, Francijā un Apvienotajā Karalistē, taču pie tā apstāties negrasāmies.

“Preferrent” preču zīme šobrīd jau reģistrēta apmēram 50 pasaules valstīs, un ir cilvēki, kas jau analizē citu tālāku valstu tirgus. Būtībā darbība Baltijā ir tikai sākums,” saka Mišels Zavadskis.

PĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Sēkla

“Preferrent” dibināts 2018. gadā. 100% kapitāla daļu īpašnieks – Deniss Mironcevs.

Dīgsts

Sākotnēji uzņēmums darbojās kā tehnikas iznomātājs un būvē tiešsaistes platformu. Apgrozījums 2020. gadā – 7,8 milj. eiro, peļņa – 60 tūkstoši eiro.

Auglis

“Preferrent” tiešsaistes platforma tiek palaista 2021. gada jūnijā. Trīs mēnešu laikā apgrozījums 1,2 miljoni eiro caur šo platformu, vairāk nekā 2000 aktīvo lietotāju.

Jau gada beigās plānota darbības uzsākšana Zviedrijā, Somijā un Polijā. Tuvākajā nākotnē – citas lielās Eiropas valstis.