Foto: Smileus/SHUTTERSTOCK

Centrālā laboratorija atklāj, cik procentiem ērču šogad konstatēta Laimas slimība







No SIA “Centrālā laboratorija” testētajām ērcēm 21% gadījumu šogad konstatēta Laimas slimība, bet ērču encefalīts vēl nav konstatēs nevienā no laboratorijā veiktajiem testiem, aģentūru LETA informēja “Centrālās laboratorijas” pārstāvji.

Laimas slimība ir noteikta 82 jeb 21% ērču, un vēl viena mazāk zināma ērču izraisīta slimība – ērlihioze – noteikta deviņos jeb 2% ērču.

“Centrālās laboratorijas” speciālisti kopš ērču mošanās pavasarī pārbaudījuši vairāk par 1500 ērču, kas atnestas uz laboratorijas filiālēm Rīgā un citviet Latvijā, tām pārbaudot sešu veidu vispārējos slimību ierosinātājus.

“Centrālās laboratorijas” sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veiktajā aptaujā secināts, ka 55% iedzīvotāju, pēc atrašanās dabā, rūpīgi apskata visu ķermeni, tā pārliecinoties, vai nerāpo, nav piesūkusies ērce.

Vienlaikus 35% atbildējuši, ka ir vakcinējušies pret ērču encefalītu un seko vakcinācijas kalendāram, tostarp 30-39 gadus veco iedzīvotāju vidū šādi atbildējuši visvairāk respondentu – 39%, bet nevienā no vecuma grupā nav mazāk par 32% to, kuri ir vakcinējušies. Pierīgā no aptaujātajiem iedzīvotājiem ir visaugstākais vakcinēto īpatsvars – 43%, bet vismazāk Latgalē – 27%.

Vēl 31% aptaujāto minējuši, ka lieto izsmidzināmus un smērējamus preparātus ērču un citu kukaiņu atbaidīšanai, 27% atbildējuši, ka valkā apģērbu un galvassegu, kas pasargā no ērcēm. Vēl 25% atzinuši, ka pēc atrašanās dabā rūpīgi nomazgājas.

Desmitā daļa jeb 10% respondentu izvairās atrasties brīvā dabā, parku zālienos, bet 12% iedzīvotāju necenšas izvairīties no ērcēm vai par tām nedomā.

Aptauja veikta 2022.gada maijā visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.