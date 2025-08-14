Cepti rīsi ar olu un garnelēm – ideālas vakariņas austrumu gaumē 0
Vienkārši, sātīgi un garšīgi! Šī recepte apvieno sulīgas garneles, maigu olu kulteni un aromātisku mērci. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 250g rīsu (izmantoju brūnos);
2. 5-6 ēdamkarotes Kikkoman Poke mērces no Cesars SIA – Austrumu produkti
3. Buntīte sīpolloku;
Olu kultenis:
1. 3 olas;
2. 1 tējkarote Kikkoman rīsu etiķa no Cesars SIA – Austrumu produkti;
3. Šķipsniņa sāls.
Garneles:
1. 200g garneļu;
2. 2-3 ēdamakrotes Kikkoman Poke mērces;
3. Tējkarote kūpinātas paprikas;
4. Šķipsniņa sāls un piparu.
Šķipsniņa sviesta un olīveļļa apcepšanai.
Pagatavošana:
1. Rīsus ber bļodā (mērkrūzē piefiksē, kāds tiem tilpums, jo tik ūdens būs jāpielej vārīšanas laikā), aplej ar ūdeni un atstāj mērcēties vismaz 30 minūtes.
2. Kad rīsi izmercēti, nolej ūdeni un liek tos katliņā, pievieno ūdeni tik cik rīsu tilpums bija sākumā un liek vārīties uz lielas uguns, kad tie sāk burbuļot, liek vāku, samazina uguni uz minimālo un vāra (brūnos rīsus 20-25min, baltos 10-15min).
3. Garneles liek bļodiņā, pievieno Poke mērci un garšvielas, izmaisa un ļauj iemarinēties.
4. Atsevišķi sakuļ olas ar rīsu etiķi un garšvielām.
5. Pannu ieeļļo, uzkarsē un uz tās lej olu masu, pagaida pāris sekundes un sāk maisīt. Turpina maisīt, līdz olas ir gatavas un noliek maliņā.
6. Tālāk apcep garneles (pannā liek sviesta gabaliņu un olīvelļu), uzkarsē, liek garneles, cep, kamēr gatavas un noliek maliņā.
7. Pannu ieeļļo, uzkarsē un ber uz tās rīsus, maisot cep, pievieno Poke mērci un turpina gatavot. Pēc paris minūtēm iemaisa sagatavoto olu masu un beigās arī garneles.
8. Sakapā sīpollokus, iemaisa rīsos un pasniedz.
Lai labi garšo!