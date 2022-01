Foto:AP/ SCANPIX/ LETA

Četros Pierīgas novados Covid-19 saslimstības līmenis pārsniedz 2000 gadījumus







Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Latvijā joprojām ir Rīgas apkārtnē, turklāt nu jau četros Pierīgas novados – Mārupē, Ādažos, Ropažos un Ķekavā – tas pārsniedz 2000 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Savukārt Rīgā pašlaik ir sasniegts augstākais pēdējo 14 dienu laikā inficēto iedzīvotāju kopskaits – 10 855, pārsniedzot pagājušā gada 30.oktobra antirekrodu – 10 820 saslimušos.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 1310,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Mārupes novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir palielinājies no 2437,2 līdz 2705,3 gadījumiem, bet Ādažu novadā ir audzis no 2134 līdz 2578,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Ropažu un Ķekavas novadā tas aizvadītās dienas laikā ir pārsniedzis 2000 gadījumu robežu, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Bez minētajiem novadiem saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Rīgā, Jūrmalā, Olaines, Valmieras un Ogres novadā, Daugavpilī un Siguldas novadā.

Savukārt zemākā saslimstība pašlaik ir virknē Latgales pašvaldību – Varakļānu, Ludzas, Līvānu un Rēzeknes novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem 3065 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 40% jeb 1216 ir reģistrēti Rīgā.

Daugavpilī vakar ir atklāti 167 jauni saslimušie, Valmieras novadā – 115, Ogres novadā – 103, Liepājā un Ādažu novadā – katrā 99, Jelgavā – 98, Mārupes novadā – 93, Jūrmalā – 85, Ropažu novadā – 78, Ķekavas novadā – 75, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Tikai nelielajā Varakļānu novadā aizvadītajā dienā nav reģistrēts neviens jauns saslimušais.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 10 855, Daugavpilī – 1100, Mārupes novadā – 888, Ogres novadā – 804, Jūrmalā – 732, Valmieras novadā – 722, Jelgavā – 655, bet Ropažu novadā – 653 iedzīvotāji.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 799 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 527 – vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 474 ir vecumā līdz deviņiem gadiem bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 4619 saslimušie. Taču ļoti strauji tas aug skolēnu vidū jeb vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem, kurā pēdējo divu nedēļu laikā saslimuši jau 4619 Latvijas iedzīvotāju.