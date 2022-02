Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Cik ģimeņu kvalificēsies “Latvijas gāzes” dabasgāzes cenas pieauguma kompensācijai? Ieteikt







Valsts atbalstam dabasgāzes cenas pieauguma kompensācijai kvalificēsies apmēram 65 000 AS “Latvijas gāze” mājsaimniecību klientu, aģentūrai LETA pauda “Latvijas gāzes” pārstāve Anastasija Petere.

Saistībā ar straujo dabasgāzes cenas pieaugumu, “Latvijas gāze” mājsaimniecību klienti saņems valsts atbalstu maksājumiem par dabasgāzi četru mēnešu periodā. Valsts segs daļu maksas par katru patērēto kilovatstundu (kWh), tādā veidā kompensējot būtisko gāzes sadārdzinājumu.

Atbalsts jeb samazināta maksa par gāzi no šī gada janvāra līdz aprīlim būs visiem tiem, kuru patēriņš gadā ir vismaz 250 kubikmetri jeb 2635,1 kWh, un kuri noslēguši līgumu ar “Latvijas gāze”. Tāpat arī tiem, kas dabasgāzi saņem Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros.

Petere uzsvēra, ka šim valsts atbalstam nav jāpiesakās. Maksas samazinājums tiks piešķirts automātiski un tas būs redzams “Latvijas gāze” nosūtītajos rēķinos un izlīdzināto maksājumu pārrēķinos.

Valsts atbalstam kvalificēsies aptuveni 65 000 mājsaimniecības.

Petere arī pastāstīja, ka mājsaimniecībām, kas nebūs iesniegušas skaitītāju rādījumus, “Gaso” aprēķinās vidējo mēneša patēriņu.

Jau vēstīts, ka Saeima 27.janvārī galīgajā lasījumā pieņēma Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, kas nosaka atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem apmēram 250 miljonu eiro apmērā energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai.

Valsts atbalsts paredz, ka maksas samazinājuma apmērs par vienu dabasgāzes kWh būs atkarīgs no patēriņa, proti, ja vidējais patēriņš mēnesī 12 mēnešu periodā ir no 221 kWh līdz 5269 kWh jeb no 21 līdz 500 kubikmetriem, valsts kompensēs maksas samazinājumu dabasgāzei 0,03045 eiro apmērā par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet tiem klientiem, kuru vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir virs 5269 kWh jeb 500 kubikmetriem, valsts kompensēts maksas samazinājumu dabasgāzei 0,02279 eiro apmērā par vienu kWh bez PVN.

“Latvijas gāzes” koncerna apgrozījums 2020.gadā bija 190,494 miljoni eiro, kas ir par 39,4% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa samazinājās par 44,6% – līdz 11,189 miljoniem eiro. Uzņēmuma lielākie akcionāri ir “Gazprom” (34%), “Marguerite Gas II.S.a.r.l.” (28,97%), “Uniper Ruhrgas International GmbH” (18,26%) un SIA “Itera Latvija (16%). “Latvijas gāze” akcijas kotē biržā “Nasdaq Riga”.