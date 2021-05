Cilevičs: „Politiķi nav ieinteresēti, lai mediji būtu patiešām neatkarīgi!” Ieteikt







„Te ir divpusēja atkarība. No vienas puses, protams, sabiedriskie mediji ir atkarīgi no politiķiem un politiķu lēmumiem, bet, no otras, arī politiķi ļoti lielā mērā ir atkarīgi no medijiem.

Un tāpēc mēģina saglabāt kontroli, jo īpaši pirms vēlēšanām,” RīgaTV 24 diskusiju raidījumā „Pilna bilde” savu viedokli atklāti pauda 13. Saeimas deputāts Boriss Cilevičs (Saskaņa).

Diskutējot par sabiedrisko mediju problēmām un to atkarību no politiskās ietekmes, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs Cilevičs uzsvēra, ka neraugoties uz sociālo tīklu platformu popularitāti, sabiedriskie mediji joprojām ir ārkārtīgi būtiski politiķu tēla veidošanā.

„Un tāpēc tie politiķi, kam ir šāda iespēja, pirmkārt, protams, koalīcija, mēģina veidot cik vien iespējams labas attiecības ar sabiedriskajiem medijiem, bet tai pašā laikā viņiem nebūtu izdevīgi, lai mediji patiešām būtu pilnīgi neatkarīgi no viņiem,” atzina politiķis, piebilzdams, ka politiķi sabiedriskos medijus zināmā mērā tur īsā pavadiņā.

