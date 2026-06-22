Cilvēki ar droniem, laivām, lūdzu palīdziet māsai atrast dēliņu! Ģimene lūdz ikvienu iesaistīties puisīša meklēšanā pie Gaujas Cēsu pusē 0
Sestdien saņemts izsaukums uz Gauju Valmierā par slīkstošu nepilngadīgu personu. Glābēji pārmeklēja ūdenstilpi, izmantojot laivu un dronu, kā arī upes gultni pārmeklēja ūdenslīdēji, bet līdz ar tumsas iestāšanos, īsi pirms pusnakts, meklēšanas darbi noslēdzās, vēsta VUGD.
Tomēr ģimene aicina atsaukties jebkuru palīgu ar laivu, kurš varētu doties zēna meklējumos vēl šodien.
“Mīļie draugi un draugu draugi. STEIDZAMI!!! Griežos pēc palīdzības. Meklējam brīvprātīgus cilvēkus, kam ir laiva, kas var palīdzēt bērna meklējumos pa Gauju. No Valmieras uz Cēsu pusi. Katra stunda ir dārga.
Zinu ka pasaulē ir daudz labu cilvēku un kopā mēs varam daudz.. Katra palīdzība, kas var palīdzēt, noderēs. Cilvēki, kas var meklēt gar krasta malām, cilvēki, kam ir droni, kam ir laivas, lūdzu, lūdzu palīdziet manai māsai ātrast savu dēliņu, kurš pazuda 20. junijā Gaujā.
Jau iepriekš saku paldies ikvienam, kas spēs palīdzēt, kas spēs padalīties,” sieviete raksta.
Ja vari palīdzēt ģimenei, sazinies ar viņiem, rakstot uz šim cilvēkam.
Jau ziņots, ka cilvēka meklēšanas darbi turpinājās svētdien un notiek arī pirmdien – ugunsdzēsēji glābēji pārmeklē ūdenstilpi, izmantojot laivu, kā arī upes gultni pārmeklē ūdenslīdēji, taču cilvēks vēl nav atrasts.
Pirmdien glābēji turpina meklēt arī svētdien Rīgā upē iespējams noslīkušu cilvēku.
Vēl vienā gadījumā svētdien ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpes līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnai nogādāja cilvēku, kuram, lecot ūdenī no krasta, iespējams, lauztas abas kājas.
VUGD atzīmē, ka karstais laiks daudzus mudina doties pie ūdens, tomēr neapdomība un pārgalvīga rīcība var novest pie traģiskām sekām – smagām traumām vai noslīkšanas.
VUGD uzsver, ka īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Lai gan laikapstākļi ir vasarīgi karsti, ūdens vēl nav uzsilis, tāpēc strauja ieiešana vai ielekšana ūdenī var radīt sirds un asinsrites problēmas, kā arī krampjus.
VUGD aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.