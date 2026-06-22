“Viņu parāva straume zem ūdens!” Gaujā pazudušā puiša mamma pastāsta, ka glābēji jau beiguši darbu, tagad dēla meklēšana uz pašu pleciem 0
Krista Draveniece

Gauja. Ilustratīvs attēls
Gauja. Ilustratīvs attēls
Foto-LETA
Pievieno LA.LV
Krista Draveniece
20:58, 22. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Pirms divām dienām Gaujā pazuda Mārītes 14 gadus vecais dēls. Viņa kopā ar māsu publiski aicina arī šodien visus brīvprātīgos iesaistīties dēla meklēšanā. Mēs sazinājāmies ar Mārīti, lai noskaidrotu ko vairāk un palīdzētu puiša meklēšanā.

RAKSTA REDAKTORS
“Viņu parāva straume zem ūdens!” Gaujā pazudušā puiša mamma pastāsta, ka glābēji jau beiguši darbu, tagad dēla meklēšana uz pašu pleciem
“Rīgas piena kombināt, ceru, ka sarkasmu uztvērāt!” Sieviete nopērk saldējumu un ir neizpratnē par iepakojumu
Kokteilis
Vēlies sev slinku vīru? Astroloģija zina, kuras zodiaka zīmes būs visspēcīgākās šajā jomā 9
Lasīt citas ziņas

“20. jūnijā ar draugu, drauga mammu un vēl diviem puikām aizgāja peldēties uz Gauju. Bija gājis atmuguriski un laikam samisējušās kājas un iekritis ūdenī. Viņu parāva straume zem ūdens. Pēdējo reizi redzēts virs ūdens pie Valterkalniņa tiltiņa. Tagad vienkārši notiek meklēšana. Aizvakar ļoti intensīvi meklēja arī glābēji, vakar glābēji jau mazāk bija redzami, šodien beidza darbu jau pirms 19.00. Mēs paši, kas esam te savākušies, meklējam, cik varam pa visām vietām, pa vairākiem lāgiem braucam, nepadodamies un nezaudējam cerības viņu atrast pēc iespējas ātrāk, jo glābējiem izskatās, ka ir pilnīgi vienalga,” mamma stāsta sarunā ar LA.LV.

Jau ziņojām, ka Mārītes māsa arī šodien soctīklos aicināja ikvienu palīgu doties meklēt māsasdēlu un nepadoties.

CITI ŠOBRĪD LASA
Diemžēl laikapstākļi būs burvīgi… Glābēji aicina svētkos nesēsties pie stūres reibumā un pieskatīt bērnus ūdens tuvumā
Vai tev ir gods pazīt kādu no šiem reto vārdu īpašniekiem? Latvijā ir 25 Līgoņi un viens Līgo
Kokteilis
Vēl nezini, kur un kā pavadīt Jāņu nakti? Šeit svētku ceļvedis un ticējumi, kā auglīgāk pavadīt šo nakti!

“Mīļie draugi un draugu draugi. STEIDZAMI!!! Griežos pēc palīdzības. Meklējam brīvprātīgus cilvēkus, kam ir laiva, kas var palīdzēt bērna meklējumos pa Gauju. No Valmieras uz Cēsu pusi. Katra stunda ir dārga.

Zinu ka pasaulē ir daudz labu cilvēku un kopā mēs varam daudz.. Katra palīdzība, kas var palīdzēt, noderēs. Cilvēki, kas var meklēt gar krasta malām, cilvēki, kam ir droni, kam ir laivas, lūdzu, lūdzu palīdziet manai māsai ātrast savu dēliņu, kurš pazuda 20. junijā Gaujā.

Jau iepriekš saku paldies ikvienam, kas spēs palīdzēt, kas spēs padalīties,” sieviete raksta.

Ja vari palīdzēt ģimenei, sazinies ar viņiem, rakstot uz šim cilvēkam.

Jau ziņots, ka cilvēka meklēšanas darbi turpinājās svētdien un notiek arī pirmdien – ugunsdzēsēji glābēji pārmeklē ūdenstilpi, izmantojot laivu, kā arī upes gultni pārmeklē ūdenslīdēji, taču cilvēks vēl nav atrasts.

Pirmdien glābēji turpina meklēt arī svētdien Rīgā upē iespējams noslīkušu cilvēku.

Vēl vienā gadījumā svētdien ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpes līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnai nogādāja cilvēku, kuram, lecot ūdenī no krasta, iespējams, lauztas abas kājas.

VUGD atzīmē, ka karstais laiks daudzus mudina doties pie ūdens, tomēr neapdomība un pārgalvīga rīcība var novest pie traģiskām sekām – smagām traumām vai noslīkšanas.

VUGD uzsver, ka īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Lai gan laikapstākļi ir vasarīgi karsti, ūdens vēl nav uzsilis, tāpēc strauja ieiešana vai ielekšana ūdenī var radīt sirds un asinsrites problēmas, kā arī krampjus.

VUGD aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Cilvēki ar droniem, laivām, lūdzu palīdziet māsai atrast dēliņu! Ģimene lūdz ikvienu iesaistīties puisīša meklēšanā pie Gaujas Cēsu pusē
“Statistika graujoša! Un brīvdienas vēl tikai sākušās…” Latvieši ceļ trauksmi, satraucoties par bērnu drošību
“Tās ir trīs ģimenes, kurās svētku nebūs.” Vilinošais ūdens jau prasījis dzīvības – VUGD aicina būt īpaši piesardzīgiem