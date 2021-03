“Cilvēkiem tiešām jau ir noriebies!” Jurjevs par cilvēkiem vitāli svarīgo pavasari un Covid-19 ierobežojumu atvieglošanu Ieteikt 1







Izklausās pēc diviem pretējiem virzieniem – lokdaunu nevajag, bet ierobežojumi jāatstāj, tā kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” aktuālo situāciju saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem un lokdauna scenārijiem komentēja Toms Jurjevs, nebanku kredītdevēja “Sun Finance Group” dibinātājs un vadītājs.

Viņš atzīmēja, ka šis ir ļoti īpatnējs laiks. Proti, no vienas puses, Latvijā runā par to, kā atvieglot situāciju, piemēram, laižot cilvēkus uz veikaliem, bet, no otras puses, Latvijā tiek domāts par pilnīgu lokdaunu.

Pēc viņa domām, tie ir tādi pilnīgi pretēji virzieni.

Taču viņš arī saprotot apstākļus – samazinās Covid-19 gadījumu skaits, nāk pavasaris, bet vienlaikus pastāv arī dažādie Covid-19 paveidi, kas ir bīstamāki.

“Es ļoti ceru, ka veikalus atvērs, ka veikalnieki varēs sākt strādāt, ka ekonomika atdzīvosies. Cilvēkiem vajag strādāt! Viņiem vajag iet uz darbu, viņiem vajag interakciju ar citiem cilvēkiem. Tas ir ļoti svarīgi!”

“Cilvēkiem tiešām jau ir noriebies,” uzsvēra Jurjevs.

Pēc viņa teiktā, pavasaris ir vitāli svarīgs, jo, ja ziemā cilvēki nevarēja atļauties sēdēt restorānā, tad varbūt vasarā to var atļaut āra terasēs. izbīdot galdiņus plašāk.