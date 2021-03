Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Svētdien Latvijā reģistrēti 167 jauni Covid-19 gadījumi un pieci sasirgušie miruši Ieteikt 1







Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 3517 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 4,7%, kamēr vēl aizvakar šis rādītājs bija 7,1%.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju kopš aizvakardienas ir sarucis no 380,5 sestdien līdz 379,9 svētdien. Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 101 207.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī atklāti 7248 Covid-19 gadījumi.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem un trīs – vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Līdz šim kopumā 1883 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši, kas ir 1,86% no kopējā apstiprināto Covid-19 gadījumu skaita.