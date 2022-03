Foto: SHUTTERSTOCK

Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās bez būtiskām izmaiņām







Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits samazinājies no 961 līdz 956, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Kopumā pēdējās diennakts laikā tika stacionēti 116 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 102.

No slimnīcās esošajiem pacientiem ar Covid-19 tas kā pamatdiagnoze noteikta 420 saslimušajiem. No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 389 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 31 – ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 2819 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 10 mirušiem pacientiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 3025,9 gadījumiem līdz 2846,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju zem 3000 bija šī gada 25.janvārī, kad šis rādītājs bija 2885,8.

Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju – no 1219,1 līdz 1145.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 872 nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 1947 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 7966 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 35,4% bijuši pozitīvi.

No 10 mirušiem Covid-19 pacientiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi – no 70 līdz 79 gadiem, pieci bijuši 80 līdz 89 gadus veci un viens – 90-99 gadu vecumā. No mirušajiem deviņi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens – vakcinēts.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5554 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 786 974 cilvēkiem. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 21 677 cilvēki.