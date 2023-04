Gunārs Valdmanis Foto: Paula Čurkste/LETA

Dabasgāzes tirgū mājsaimniecībām varētu parādīties tikai viens vai divi jauni tirgotāji Ieteikt







Pēc dabasgāzes tirgus pilnīgas atvēršanās mājsaimniecību lietotājiem tuvākajos gados konkurence saglabāsies minimāla un varētu parādīties tikai vēl viens vai divi jauni tirgotāji, aģentūrai LETA prognozēja Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis.

Latvijā dabasgāzes tirgus tika atvērts 2017.gadā, bet, lai nodrošinātu pakāpenisku tā atvēršanu, mājsaimniecību lietotājiem pēdējos gados ir bijusi izvēle – turpināt saņemt dabasgāzi kā saistītajam lietotājam no publiskā tirgotāja AS “Latvijas gāze” par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātu dabasgāzes tarifu vai arī iegādāties dabasgāzi par tirgus jeb neregulētu cenu no jebkura dabasgāzes tirgotāju reģistrā reģistrēta komersanta, kas nodrošina dabasgāzes tirdzniecību mājsaimniecību lietotājiem.

Valdmanis skaidroja, ka ar tirgus pilnīgu atvēršanos šogad 1.maijā varētu palielināties tirgotāju skaits, kuri būs gatavi piegādāt dabasgāzi mājsaimniecībām.

“Līdz šim regulētā cena noteica savdabīgus griestus, un tas nav izdevīgi tirgotājiem, kuri strādā brīvās konkurences apstākļos. Regulētā cena paredz, ka tirgotājam ir tiesības zināmas finanšu garantijas no valsts, ja cena ir pārāk zema. Tāpēc kopumā, atskaitot atsevišķus komersantus, tirgotāji nebija ieinteresēti aktīvi piedalīties tirgū, jo tiem nebija pieejamas tādas priekšrocības kā “Latvijas gāzei”,” teica Valdmanis.

Viņš gan neprognozēja lielu dabasgāzes tirgotāju skaita palielināšanos, un pauda, ka tuvāko gadu laikā šajā segmentā varētu parādīties vēl viens vai divi tirgotāji.

“Mājsaimniecību tirdzniecības segments nav gluži vienkāršs priekš tirgotāja. Tas ir izdevīgi tiem, kuriem jau ir lielas datubāzes, liels klientu skaits,” skaidroja Valdmanis, piebilstot, ka mazāku tirgotāju ienākšanu neprognozē, jo tas nav saimnieciski pamatoti bez gatavas infrastruktūras.

Jau ziņots, ka 1.maijā pilnībā atvērsies dabasgāzes tirgus mājsaimniecībām un publiskais tirgotājs, kas piedāvā pakalpojumu par regulētu cenu, vairs nepastāvēs.

Līdz šim vienīgais komersanrs, kurš piedāvājis iegādāties dabasgāzi mājsaimniecību lietotājiem par tirgus cenu, ir AS “Latvenergo” ar tirdzniecības zīmoli “Elektrum”. Savukārt no maija pakalpojumu sāks piedāvāt arī Igaunijas “Eesti gas” meitassabiedrība “Elenger”.