Danusēvičs: Cilvēkus kacina tas, ka valstī tiek veidoti visādi "giga projekti" un bezjēdzīgi ieguldīta nauda







“Uzņēmēji gribētu, lai viņus neaiztiek un ļauj normāli strādāt, kas diemžēl šobrīd nenotiek. Un viņi negribētu arī tā, lai valsts apzināti ierobežo uzņēmējdarbību vai apzināti atbalsta globālos, kas iznīcina viņu darbību,” sacīja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Ja runājam par valsts mērķiem, tad mums tomēr nav skaidrs, kādu Latviju mēs gribam, turpināja paust Danusēvičs. Arī programmas esot visvisādas. “Manuprāt, vēl kas cilvēkus kacina ir tas, ka valstī tiek veidoti visādi giga [mega] projekti, un cilvēki redz, kā bezjēdzīgi tiek ieguldīta nauda, un politiķi vai viņu izvirzītu cilvēku ieliek vienā vietā, otrā vietā… Ieliek uz pusslodzi par pilsētas vadītāju ar 5 tūkstošu [eiro] algu, piemēram, Rēzeknē amata savienošanas kārtībā un tamlīdzīgi,” komentēja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents.

Danusēvičs turpināja sacīt TV24 raidījumā, komentējot situāciju valstī: “Tas tā cilvēkus sarūgtina, ka nav mērķa un nav tādas sajūtas, ka valsts ir gādīgs saimnieks. Un nav arī neviena gādīga policista, kas uzsit pa īstam pa rokām tiem, kas tās naudas aizdzen ne tur, kur vajag. Nu, pēdējais lēmums! Kāpēc vajag ministrijām vēl pielikt 21 ierēdni? Jau tā ierēdņu īpatsvars strādājošo skaitā visu laiku pieaug un tagad vēl piemetam 21, jo mēs neprotam kādam no mūsējiem pateikt: piedod, mums ir jāpārliek vietas no vienas vietas uz otru, tev ir jāpiedalās konkursā, bet es nevaru atteikt, es labāk ielikšu vēl no budžeta 21 labi apmaksātu darbavietu.”

