TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs pastāstīja atgadījumu no savas dzīves, lai lūgtu to komentēt raidījuma viesim – zvērinātam advokātam Jānim Dzanuškānam: “Darbavietā notika agresīvs, fizisks uzbrukums no kolēģa puses. Liecinieku nav…Uzbrucējs tā arī pateica: kas tev ticēs? Darba devējs nereaģēja, kā rīkoties?”

Šādā situācijā “tipiski” ir nepieciešams ne tikai vienas vai otras puses apgalvojums, bet arī vajadzīga kāda pierādījumu bāze, lai varētu panākt “taisnīgu noregulējumu šajā situācijā”, norādīja advokāts.

“Taču tas, ka nav liecinieki negadījumam, tas nebūt vienmēr nenozīmē to, ka šāda veida pārkāpums nevar tikt pienācīgā veidā fiksēts un arī pārkāpējs saukts pie atbildības. Ir dažādi veidi, kā to panākt, tajā skaitā, ja ir kādi miesas bojājumi, tad tos ir nepieciešams fiksēt medicīnas iestādē. Un pēc tam attiecīgi jāvēršas Valsts policijā par šo te pašu pārkāpumu,” norādīja Dzanuškāns TV24 raidījumā “Uz līnijas”, atbildot uz skatītāja jautājumu.

Turklāt advokāts piebilda: “No miesas bojājumu smaguma izriet iespējamās piemērojamās sankcijas šim pārkāpējam. Tālāk ir policijas veikta izziņas darbība, lai noskaidrotu iemeslus, iespējams, lieciniekus un motivāciju. Tā ka nav tā, ka bez lieciniekiem nebūtu iespējams šādu vardarbību personu saukt pie atbildības.”

