FOTO: Edijs Pālens/LETA
FOTO: Edijs Pālens/LETA
Jaunuzbūvētā virszemes pāreja Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kas savieno stacionārus “Latvijas Onkoloģijas centrs” un “Gaiļezers”.

Darbiniece nāvējoši iespiesta durvīs: VDI izmeklē RAKUS notikušo un gaida ekspertu slēdzienu 0

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LETA
12:39, 19. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Valsts darba inspekcija (VDI), izmeklējot Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) notikušo nelaimes gadījumu, kad durvīs nāvējoši tika iespiesta darbiniece, pasūtījusi ekspertīzi durvīm, aģentūru LETA informēja VDI pārstāvis Dainis Deigelis.

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Inspekcijā norāda, ka nelaimes gadījuma izmeklēšana joprojām turpinās un pašlaik ir pasūtīta ekspertīze durvīm. Tikai pēc ekspertu slēdziena saņemšanas varēs izdarīt tālākos secinājumus un pieņemt lēmumus, atzīmē VDI.

Jau vēstīts, ka saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi.

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Kā noskaidrojusi Latvijas Televīzija, RAKUS darbiniece tikusi iespiesta durvīs Radioloģijas nodaļā, kur neesot nostrādājušas drošības sistēmas.

RAKUS iepriekš aģentūrai LETA norādīja, ka, atsaucoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kā arī iesaistītās personas un viņas ģimenes locekļu tiesībām uz privātumu, plašāku informāciju par notikušo nesniedz.

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