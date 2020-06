Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijā joprojām trūkst izpratnes par ieguvumiem no sieviešu un vīriešu līdztiesību nodrošināšanas IT nozarē.

Līdz 2025. gadam iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas speciālistiem STEM virzienos – dabaszinātnēs, tehnoloģijās un matemātikā – varētu pieaugt līdz aptuveni 17 tūkstošiem, neskatoties uz to, ka šīs ir vislabāk apmaksāto profesiju sarakstā, liecina Ekonomikas ministrijas prognozes.

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) dati atklāj, ka Latvijā sieviešu IKT speciālistu īpatsvars ir vien 1% no nodarbināto sieviešu skaita, kas ir zemāks par Eiropas Savienības vidējo radītāju – 1,4%. Lai nozarei piesaistītu arvien vairāk sieviešu, sākta jauna IT vēstnešu un mentoru kustība “TechMentor”.

“Riga TechGirls” organizācijas vadītāja Anna Andersone norāda, ka IT darbs sievietēm ir ļoti piemērots un tikai dažādi stereotipi liek novērsties no potenciālajām IT studijām vai profesijas maiņas gaitā – skatiena šīs nozares virzienā. IT nozare pieprasa gan radošo domāšanu, gan sociālās prasmes. Tā ir elastīga nozare, kas ir viegli savienojama ar ģimenes dzīvi un ļoti labi atalgota.

Mentoru kustības atklāšanas pasākumā piedalījās arī prezidenta Egila Levita dzīvesbiedre Andra Levite, kura sacīja, ka sievietēm IT sfērā ir milzīgs potenciāls. Viņa uzsvēra, ka arī vēsturiski, kad sievietes tikai sāka strādāt, piemēram, par ārstēm un skolotājām, arī šajās nozarēs bijis zems sieviešu kārtas nodarbināto skaits.

Kustību vadīs Diāna Butina. Viņa norāda, ka pilotprojekta laikā izveidota satikšanās vieta un pusgadā programmā iesaistījušies 50 mentori un tikpat potenciālie nākamie IT jomas pārstāvji. Programmas laikā reizi mēnesī mentori satiksies ar tiem, kam nepieciešams iedrošinājums, palīdzot šiem cilvēkiem izveidot ceļa karti viņu izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Šobrīd “TechMentor” apvieno aptuveni 70 dažādus ekspertus. “Mēs aicinām iesaistīties citus mentorus un vēstnešus, tajā skaitā vīriešus, lai visi kopā neturētu sveci zem pūra, bet palīdzētu nozarē mazināt stereotipus, kas dotu ilgtermiņa ieguvumus ekonomikai kopumā,” piebilda Andersone.

Domnīcas “Providus” pētījumā secināts, ka Latvijā joprojām trūkst izpratnes par ieguvumiem no sieviešu un vīriešu līdztiesību nodrošināšanas IT nozarē.

Secināts, ka ievērojamā dzimumu pārstāvniecības disproporcija šajā nozarē ir cieši saistīta ar sabiedrībā dziļi iesakņotajiem stereotipiem – ka tehniskās zinātnes un tehnoloģijas ir vairāk piemērotas vīriešiem.

To pierāda arī pētījuma laikā SKDS veiktā sabiedriskās domas aptauja. Piemēram, 75% respondentu ir vienalga, kura dzimuma pārstāvis nodrošina bankas konsultācijas, bet lielākā daļa jeb 86% iedzīvotāju bērna pieskatīšanu uzticētu sievietei, bet 88% automašīnas labošanu – vīrietim.

Lielākā daļa jeb 71% respondentu sava tālruņa vai datora remontu uzticētu vīrietim, nevis sievietei.

Savukārt, runājot par iedrošinājumu izvēlēties darbu IT nozarē, 66% cilvēku ieteiktu studentēm izvēlēties IT izglītību, kas ir ceturtais augstākais rezultāts, bet, domājot par pārkvalificēšanos, IT nozari iesaka krietni mazāk cilvēku – starp visām profesijām tā ir priekšpēdējā vietā.