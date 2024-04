“Dariet visu, lai citi nebrauktu prom no Latvijas!” Uzņēmēja uzsver, cik svarīgi, lai latvieši neaizbrauc prom pēc studijām Ieteikt







Mums patīk teikt, ka mums šeit vajag smadzenes, nevis tikai kartupeļu lasītājus. Vai mums ir gana ar vietējiem, vai šīs smadzenes jācenšas piesaistīt un noturēt Latvijā arī ārvalstu studentu izskatā? TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” viedokli izsaka Līga Brūniņa, Dr.oec., dermokosmētikas “LABRAINS” zīmola radītāja, vides speciāliste, ķīmiķe.

“Pašmērķis principā būtu, lai mūsu pašu latvieši neaizbrauc pēc studēšanas. Primāri man tas būtu svarīgāk. Man ir augsti kvalificēti klasesbiedri, kuri aizbraukuši dzīvot uz Vāciju, Zviedriju. Viņi arī stāsta, ka viņus uzrunā valsts un prasa, ko darīt, lai viņi varētu atgriezties. Un viņi saka: “Ziniet, mēs jau te dzīvojam cik gadus, mēs esam iekārtojušies. Dariet, lūdzu, visu, lai citi nebrauktu prom no Latvijas, lai viņiem nebūtu spiesta vajadzība, lai varētu atļauties uzturēt ģimeni.” Tas ir vairāk, par ko jādomā,” stāsta viņa.

Savukārt, runājot par ārvalstu studentiem, Līga Brūniņa uzskata – ja tas ir augsti kvalificēts darbaspēks, labāk lai paliek šeit, Latvijā, bet tomēr viņa liktu uzsvaru uz to, lai latvieši nebrauktu prom.

Sarunas turpinājumā Brūniņa dalās ar piemēru no Bahreinas: “Viņi ir bagāta valsts, viņiem ir viss, ko vajag, bet tāpat viņi atvēra robežu. Viņiem ir lētais darbaspēks no Indijas – mazākas izmaksas, jūt produktivitāti, bet pēc kāda laika, saprotu, ka viņi tagad atsaucas uz pēdējās piegades plānošanas datiem, viņi jūt, ka ekonomikā viņiem kļūst mazāk naudas, tāpēc ka indieši jau ir vairāk nekā puse no vietējiem iedzīvotājiem, viņi dzīvo vienā istabā, taupa naudu, valsts ekonomikā no viņu nopelnītā nepaliek gandrīz nekas – minimālākās izmaksas – un viss tiek aizsūtīts uz mājām ģimenei Indijā. Līdz ar to šādā veidā pamazām nauda tiek izpumpēta.”

Tāpēc viņa uzskata, ka darbatirgus atvēršanai ir ļoti liels risks.