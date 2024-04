“Man tā darba ikdiena tik intensīva..” Ķirsis skaidrojas, kad pēdējo reizi pats braucis ar sabiedrisko transportu Ieteikt







“Kad Rīgas mērs pats pēdējo reizi ir izbraucis ar sabiedrisko transportu? Vai tiešām pēc šāda brauciena ir aicinājums rīdziniekiem pārsēsties no privātā auto uz sabiedrisko, jo brauciens neesot visai patīkams un baudāms!” TV24 raidījumā “Ziņu tops” Vilnim Ķirsim, Rīgas domes priekšsēdētājam (Jaunā Vienotība) jautā kāds skatītājs.

Reklāma Reklāma

“Es gana regulāri to daru, skaidrs, ka man varbūt darba ikdiena ir tik intensīva, ka man ir jāskrien no vienas vietas uz otru un to būtu grūti izdarīt, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu, bet brīvajā laikā es to noteikti labprāt daru,” mērs atbild.

Viņš norāda, ka varbūt būs nepopulārs, bet, viņaprāt, Rīgas sabiedriskais transports ir gana labs.

“Protams, ir vieta attīstībai, bet mēs to visu laiku arī darām!” viņš skaidro.

Ķirsis skaidro, ka biļešu refora sevi ir apliecinājusi un pasažieru skaits tikai aug.