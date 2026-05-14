Daudzi šo nezina… Kad labāk apmeklēt kapus – vai ir kāds “nepareizs” laiks? 0
Tuvinieku kapu apmeklēšana daudziem ir svarīgs veids, kā saglabāt saikni ar aizgājējiem. Taču – kad ir īstais laiks to darīt? Kuri datumi ir svarīgi un kādi noteikumi jāievēro, apciemojot tos, kuri dus mūžīgā miegā?
Nav noteiktu “aizliegtu” dienu vai laiku – uz kapsētu var doties jebkurā brīdī, kad jūti tādu nepieciešamību.
Tomēr dažādās tradīcijās un kristīgajās praksēs izceļas daži nozīmīgi datumi, kad cilvēki dodas uz kapiem: trešā, devītā un četrdesmitā diena pēc bērēm, mirušā dzimšanas diena, nāves gadadiena, baznīcas noteiktās piemiņas dienas.
Latvijā, protams, īpaši nozīmīga ir arī kapusvētku tradīcija, kas pulcē ģimenes un dzimtas, lai sakoptu kapus un pieminētu aizgājējus.
Attiecībā uz diennakts laiku – galvenais ir ievērot kapsētas darba laikus un izvairīties no vēlu vakaru vai nakts apmeklējumiem.
Kapos nav vieta skaļām sarunām vai steigai. Tā ir vide, kur dominē klusums un cieņa. Tāpēc, atrodoties kapos, nevajadzētu kliegt vai skriet, jāizvairās no trokšņainas uzvedības, bērniem iepriekš jāizskaidro, kā kapos ir pieņemts uzvesties.
Tā ir arī elementāra cieņa pret citiem cilvēkiem, kuri tur ieradušies pie saviem mīļajiem ar savām atmiņām un emocijām.
Kapos ir ļoti svarīgi ievērot robežas!
Ļoti svarīgi ir ievērot robežas: nekāpt uz kapavietām, neaiztikt svešus pieminekļus vai dekorācijas, netraucēt citus apmeklētājus.
Tāpat saskaņā ar dažādiem tautu ticējumiem, kapos atrastus, nomestus priekšmetus nedrīkst pacelt un nest mājās. Tiek uzskatīts, ka pastāv risks, ka kopā ar priekšmetu mājās tiks ienesta nelaime, slimība vai negatīva enerģija. Ja kapsētā nokrīt kāda personīga manta, to var droši savākt.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.