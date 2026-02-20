Foto: Pexels.com

Kapvietu krīze Latvijā? Lielajās pilsētās var aptrūkties vietu, kur gulties zemes klēpī; tiek piedāvāts “moderns” risinājums 0

LA.LV
16:16, 20. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Kremācija Latvijā kļūst arvien populārāka. Turklāt, lielajās pilsētās sākt trūkt tradicionālo apbedījumu vietu, vēsta 360TV Ziņas.

Arī pie mums, Latvijā, būs jauna nauda: kā notiks atvadīšanās no vecā eiro
Kokteilis
Katram dzīvokļa vai mājas numuram līdzi nāk sava aura un “liktenis”. Noskaidro savējo!
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kurām gaidāmajās brīvdienās būs īpaši pozitīvi pavērsieni
Lasīt citas ziņas

Jaunais Kapsētu likums, kuru Saeima ceturtdien skatīja otrajā lasījumā, nosaka, ka kapos būs jāierīko mirušo cilvēku pelnu kaisīšanas vietas. Tāpat, kā apglabājot cilvēku, arī izkaisot viņa pelnus kapsētā tiks veikts ieraksts reģistrā, ka, piemēram, Pētera pelni tika izkaisīti Rīgas I Meža kapos X sektorā. Tuviniekiem tā būs piemiņas vieta, ko arī varēs ielikt radurakstos.
Taču tāpat kā tagad, kremēta cilvēka pelnus varēs arī izkaisīt dabā. Jaunais Kapsētu likums to neaizliedz, tomēr ierobežojumus var noteikt katra konkrēta pašvaldība savā teritorijā.

Rīgā arī plānots celt otru kolumbāriju, jo esošajā Rīgas II Meža kapos brīvu vietu vairs nav.

Vairāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Rīgas Meža kapos iecerēts būvēt jaunu kolumbāriju
Mājas
Ieliec vīna korķi ledusskapī un paskaties, kas notiks pēc pāris dienām
Pāris iegādājās vecu baznīcu un bija šokēti, uzzinot, kas atrodas zem grīdas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.