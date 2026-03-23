Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: LETA

“Nav vairs kur apglabāt.” Krievijā strauji pieaug kritušo karavīru skaits 0

18:34, 23. marts 2026
Krievijas iedzīvotāji arvien biežāk runā par militāro kapsētu strauju paplašināšanos dažādos Krievijas Federācijas reģionos. Jaunas apbedījumu vietas tiek izveidotas arvien biežāk, taču arī tās ātri piepildās ar kritušo karavīru kapiem.

Kokteilis
Ideālais vīrietis pēc zodiaka zīmes: kurš ir pirmajā vietā?
Nav vērts tos pirkt: nosaukti 5 sliktākie lietotie elektroautomobiļi 19
“Ēdiens lopiem vai cilvēkiem? Jums viss labi?” Pircēji satraucas par “Rimi” redzēto 2
Lasīt citas ziņas

Sociālajos tīklos un dažādos ziņojumos no Krievijas iedzīvotājiem tiek minēts, ka kapsētās redzami simtiem svaigu kapu ar vainagiem un Krievijas karogiem. Kā stāsta aculiecinieki, kapsētas tiek pastāvīgi paplašinātas, taču jaunās sekcijas ātri vien piepildās ar jauniem apbedījumiem.

“Nav vairs kur viņus apglabāt. Diemžēl gandrīz visa teritorija jau ir aizpildīta. Es nezinu, kur citur viņus apglabāt,” stāsta kāds Krievijas iedzīvotājs.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Kārtējā ņirgāšanās!” Latviešus nokaitina Siliņas ieteikums naudas taupīšanā
Pekina palīdz Putina kara mašīnai: izmeklēšana atklāj dronu piegādes shēmas
“Smags izvēles punkts!” Z-blogeris brīdina Putinu par jaunas mobilizācijas sekām

Pieaug pieprasījums pēc apbedījumu vietām

Ņemot vērā lielos zaudējumus Krievijas armijā, daudzos Krievijas Federācijas reģionos kapsētas regulāri tiek paplašinātas. Saskaņā ar ziņojumiem no dažādiem reģioniem pieaug pieprasījums pēc apbedījumu vietām un apbedīšanas pakalpojumiem.

Kapsētu paplašināšanās kļuvusi par vienu no redzamākajām ilgstošā kara sekām. Pastāvīgi parādās jaunas kapu rindas, un ātri tiek aizpildīti arī jaunie zemes gabali.

Precīzs reģions, par kuru runā aculiecinieki, nav norādīts, taču līdzīgas militārās kapsētas pēdējo gadu laikā parādījušās daudzos Krievijas reģionos.

Vienlaikus, kā norāda paši krievu avoti, ievērojama daļa kritušo karavīru joprojām paliek frontes līnijās, jo viņu mirstīgās atliekas ne vienmēr tiek evakuētas.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tas nav tikai karš par teritorijām: Portņikovs atklāj, kāds patiesībā var būt Putina mērķis
Tomēr neizdevās īstenot…. Atklājas Krievijas plāni Ukrainā pavasarī un vasarā; var nākties pat pāriet aizsardzībā
“Drīzumā notiks interesantas lietas!” Putina režīma atbalstītājs nāk klajā ar pārsteidzošu paziņojumu
