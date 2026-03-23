"Nav vairs kur apglabāt." Krievijā strauji pieaug kritušo karavīru skaits
Krievijas iedzīvotāji arvien biežāk runā par militāro kapsētu strauju paplašināšanos dažādos Krievijas Federācijas reģionos. Jaunas apbedījumu vietas tiek izveidotas arvien biežāk, taču arī tās ātri piepildās ar kritušo karavīru kapiem.
Sociālajos tīklos un dažādos ziņojumos no Krievijas iedzīvotājiem tiek minēts, ka kapsētās redzami simtiem svaigu kapu ar vainagiem un Krievijas karogiem. Kā stāsta aculiecinieki, kapsētas tiek pastāvīgi paplašinātas, taču jaunās sekcijas ātri vien piepildās ar jauniem apbedījumiem.
Pieaug pieprasījums pēc apbedījumu vietām
Ņemot vērā lielos zaudējumus Krievijas armijā, daudzos Krievijas Federācijas reģionos kapsētas regulāri tiek paplašinātas. Saskaņā ar ziņojumiem no dažādiem reģioniem pieaug pieprasījums pēc apbedījumu vietām un apbedīšanas pakalpojumiem.
Kapsētu paplašināšanās kļuvusi par vienu no redzamākajām ilgstošā kara sekām. Pastāvīgi parādās jaunas kapu rindas, un ātri tiek aizpildīti arī jaunie zemes gabali.
Precīzs reģions, par kuru runā aculiecinieki, nav norādīts, taču līdzīgas militārās kapsētas pēdējo gadu laikā parādījušās daudzos Krievijas reģionos.
Vienlaikus, kā norāda paši krievu avoti, ievērojama daļa kritušo karavīru joprojām paliek frontes līnijās, jo viņu mirstīgās atliekas ne vienmēr tiek evakuētas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.