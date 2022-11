14. Saeima ierodas uz pirmo sēdi

Daži atteikušies no savām Saeimas deputātu algām. Kuri tie ir un uz cik ilgu laiku? Ieteikt







Arturs Krišjānis Kariņš (JV), Edgars Rinkēvičs (JV) un Evika Siliņa (JV) atteikušies no savām Saeimas deputātu algām, liecina Saeimas mājaslapā publicētā informācija.

Šodien, 2.novembrī, notika jaunievēlētās 14.Saeimas Prezidija pirmā sēde, kurā citu jautājumu starpā izskatīja arī vairāku Saeimas deputātu iesniegumu par atteikšanos no deputātu algām.

Šādi iesniegumi saņemti no Kariņa, Siliņas un Rinkēviča, kas ievēlēti no “Jaunās Vienotības” saraksta. Iesniegumos deputāti norādījuši, ka atsakās no Saeimas deputāta algas no 1.novembra līdz brīdim, kamēr pilda amatus valdībā, tas ir, Kariņš – kamēr būs ministru prezidents, Rinkēvičs – kamēr pildīs ārlietu ministra pienākumus, un Siliņa – kamēr būs ministru prezidenta parlamentārā sekretāre.

Kā jau ziņots, vakar atklātā balsojumā par 14.Saeimas priekšsēdētāju ievēlēts Edvards Smiltēns (AS), Saeimas priekšsēdētāja biedra amatā deputāti šodien ievēlēja Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) un Jānis Grasbergs (NA VL/TB/LNNK). Savukārt Saeimas sekretāra amatā ievēlēts Armands Krauze (ZZS), bet Saeimas sekretāra biedra amatā ievēlēta Antoņina Ņenaševa (P).

Partiju apvienība “Jaunā Vienotība” šogad 1.oktobrī notikušajās 14.Saeimās vēlēšanās parlamentā ieguva 26 deputātu mandātus.