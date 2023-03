Foto – Kaspars Daļeckis

Nesaspringsti!

Pēdējā laikā izskanējusi dažāda attieksme pret selfijiem jeb pašbildēm, tomēr sociāli tīkli aizvien spilgti parāda to popularitāti. Fotogrāfs Kaspars Daļeckis kopā ar “Samsung Electronics Baltics” iesaka, kam pievērst uzmanību, uzņemot pašbildes, lai rezultāts priecētu gan pašu, gan citus. Neskatoties uz to, ka Kaspars plašākai sabiedrībai vairāk zināms kā timelapse veidotājs, viņam ir pazīstama arī selfiju kultūra. Fotogrāfa ieteikumus izmēģināja grima eksperte Dita Grauda.

Pirms fotografēšanās atbrīvo ķermeni, lai attēlā neizskaties sasprindzis. Šādās situācijās vienmēr noder izkustināt plecus, rokas un kaklu. Turklāt atceries, ka cilvēkiem vairāk patiks attēli ar pozitīvu auru, nopietno izteiksmi atstāj pases bildei.





Kas atrodas fonā?

Fotografējoties piedomā par fonu – vai tur nav redzama nekārtība, nevēlami priekšmeti vai citi cilvēki viņiem neglaimojošā pozā. Fons var bildei piešķirt odziņu, bet tas arī var radīt nepareizu priekšstatu, aizēnot tevi vai kādam citam likt izskatīties nepievilcīgi.





Ko iesākt ar gaismu?

Selfijiem dienasgaisma ir vispateicīgākā. Centies nostāties tā, lai gaisma spīd no priekšas un ņem vērā, ka fotografējot no sāniem, tā var mest ēnu uz vienu sejas pusi. Savukārt tiešie saules stari no aizmugures izgaismos attēlu.





Aizmugurējā vs. priekšējā kamera

Fotografējot ar priekšējo kameru, varēsi vairāk kontrolēt to, kas rezultātā būs redzams attēlā. Turklāt mūsdienās priekšējās kameras kļūst arvien labākas. Aizmugurējai kamerai ierasti ir augstāka izšķirtspēja, toties sarežģītāk kadrā iecentrēt sevi. Šādā gadījumā var palīdzēt dažādas ražotāju veidotās papildiespējas, piemēram, telefons, kas pats atrod seju un automātiski uzņem fotoattēlu.





Atrodi labāko leņķi attēlu uzņemšanai

Tev vairāk glaimos attēli, kas uzņemti iesāņus no augšas. Fotografējot no lejas, visbiežāk veidosies nevēlams ēnojums un dubultzods – pat ja tev tāda nemaz nav.





Kā kadrā iekļaut visus draugus?

Plašāku draugu loku varēsi ietvert, ja pats nostāsies citiem nedaudz priekšā. Starp citu, Samsung viedtālruņiem Galaxy A sērijā šādai aktivitātei ir izveidojis atsevišķu funkciju, kas darbojas līdzīgi panorāmas attēla uzņemšana. Vairāku cilvēku pašbildei pat ir piešķirts atsevišķs nosaukums angļu valodā – wefie, kas latviešu valodā būtu tulkojams kā mūsbilde.





Parādi jauno!

Protams, viens no galvenajiem selfiju uzdevumiem ir parādīt sevi. Tomēr tas nenozīmē, ka draugi būs sajūsmā par vienādu vai līdzīgu pašbilžu sēriju. Jauna planšete, dators vai kāds cits gadžets, dēlis vai slēpes, matu griezums vai kedas – tas ne vien atsvaidzinās tavu sociālo tīklu profilu, bet var kļūt par iemeslu interesantām diskusijām.





Vairāk bilžu – lielāka izvēle!

Izvēles iespēja vienmēr ir būtiska, tādēļ uzņem vairākus foto, lai vari izvēlēties vislabāko attēlu. Nebaidies par telefona atmiņas aizpildīšanu – mūsdienas ir lieliska iespēja visu lieko izdzēst.





Jo vairāk haštagu, jo labāk?

Mirkļbirkas ir lielisks palīgs, lai tavu fotogrāfiju ieraudzītu arī citi cilvēki ārpus draugu loka, tomēr nevajag pārspīlēt. Pietiks, ja attēlam pievienosi 3 – 5 mirkļbirkas, kas vistiešākā mērā saistāmas ar bildē attēloto vai galveno domu, ko citiem vēlies nodot.