FOTO: Ekrānšāviņš/”Threads”

“Diez cik legāls šis pakalpojums ir?” Par nieka 50 eiro var izsprukt no valodas pārbaudes 23

19:42, 25. augusts 2025
Sociālajos medijos atkal uzvirmojusi tēma par valsts valodas pārbaudes nekārtošanu.

@sandritafox platformā Threads raksta: “Nū, es nezinu, par tādu opciju esmu nedaudz izbrīnīta!” Lielākā daļa cilvēku komentāros ir izbrīnīti: kāds par cenu, bet cits – ka šis pakalpojums tiek saistīts tieši ar valodas pārbaudes nekārtošanu.

“Tā cena ir pat pārāk motivējoša, lai valodu neapgūtu, un “pamatojošu iemeslu” mēs katrs varam atrast. Laikam visvairāk mani izbrīna tas, cik šis ir atklāti,” raksta kāda sieviete.

“Psihiatra atzinums par nespēju kārtot kādu pārbaudījumu ir normāli, bet izbrīna, ka uzsvērts tieši par valsts valodas prasmēm,” – neizpratnē ir komentētājs.

Ko vēl par šo domā sabiedrība?

“Nu, es nedomāju, ka tas ir jebkuram, kurš to prasa (pēc būtības nebūtu jābūt), bet man vispār likās, ka tas ir bezmaksas pasākums – prieks, ka tomēr jāmaksā viņiem. :D”

“Crazy… atraduši veidu, kā “izspraukties”.”

“Diez, cik legāls šis pakalpojums ir, un, ja ir, tad kādēļ?”

