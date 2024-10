Foto. pexels.com/ Alexas Fotos

Pagājušajā gadā visi pasaules mediji rakstīja par bargo ziemu frontē un ierakumos un zemnīcās, kur pie cilvēkiem patvērās arī peles un žurkas, ka tika izplatīti aicinājumi uz fronti sūtīt pat kaķus. Ukrainas militārpersonas cieta ne tikai no Krievijas, bet arī no peļu iebrukuma frontē. Šogad, šobrīd, situācija ir nedaudz cita, kamēr vēl nav iestājies aukstais laiks.

“Salīdzinot ar pagājušo gadu, peļu skaits ir ievērojami samazinājies. Atceros, kā bija pagājušajā gadā, kad no pelēm neglābās pat kaķi. Kad atveda kādu kaķi, tas no pelēm ir pārēdies un guļ kā sists, vairs neko negrib. Nekas no pelēm reāli nevarēja glābt, kamēr šīs peles grauza visu – vadus, izolācijas lentes, apģērbu, pārtiku”, atceras Andris Očenašs, ekipāžas komandieris intervijā radio. Viņš piebilst, ka peles sakoda pirkstus, grauza termoveļu un sakoda vēderu.

“Kādreiz dienā noķērām 40-50 peles un to skaits nesamazinājās. Paiet pusstunda vai stunda un peles atkal ir klāt. Nonāca līdz tam, ka gulējām uz zemnīcā, uz vēdera man divas peles cīnījās. Es tikai noskatījos,” atceras karavīrs. Pēc viņa teiktā, salīdzinot ar pagājušo gadu, šobrīd peļu skaits ir būtiski samazinājies.

Sakarā ar žurku un peļu pieplūdumu frontē, karavīri sāka “mobilizēt” kaķus. Pērn parādījās daudzi video, kuros ukraiņu karavīri rāda, kā ierakumos līdzās viņiem mitinās arī grauzēji un pat čūskas. Tie traucē miegu un arī apēd visu.