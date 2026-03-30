Donalds Tramps
Donalds Tramps
Donalds Tramps: "Ar Kubu ir cauri"

11:08, 30. marts 2026
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien apliecināja, ka viņam nav problēmu ar Krievijas naftas piegādēm Kubai, nostāju paužot laikā, kad Kubai tuvojas Krievijas naftas tankkuģis “Anatoly Kolodkin”.

“Ar Kubu ir cauri, viņiem ir slikts režīms, viņiem ir ļoti slikta un korumpēta vadība, un tam nebūs nozīmes – saņems viņi kuģi ar naftu vai nesaņems,” Tramps sacīja žurnālistiem lidmašīnā atceļā no Floridas uz Vašingtonu.

“Es dotu priekšroku tam, lai to ielaiž, neatkarīgi no tā, vai tā ir Krievija vai kāds cits, jo cilvēkiem ir vajadzīgs siltums, dzesēšana un visas pārējās nepieciešamās lietas,” sacīja Tramps.

“Anatoly Kolodkin” ar 730 000 barelu jēlnaftas svētdienas vakarā atradās uz ziemeļaustrumiem no Kubas, un sagaidāms, ka tas līdz otrdienai nonāks Matansasas ostā, liecina vietnes “MarineTraffic” dati.

Tas būs pirmais naftas sūtījums, kas Kubā nonāk kopš janvāra.

Kuba zaudēja savu galveno reģionālo sabiedroto un naftas piegādātāju janvārī, kad ASV iebrukumā 3. janvārī tika nolaupīts Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro.

Tramps pēc tam piedraudēja noteikt muitas tarifus visām valstīm, kas sūta naftu uz Kubu, un ir izteicis domu par salas pārņemšanu.

“Īsā laika periodā tā sabruks, un mēs būsim tur, lai tai palīdzētu,” Tramps sacīja svētdien.

Laikraksts “New York Times”, atsaucoties uz ASV amatpersonu, vēsta, ka ASV krasta apsardze ļāvusi Krievijas tankkuģim doties uz Kubu.

